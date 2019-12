Il 2020 inizia all'insegna della cultura e del movimento: a Bari la 21° edizione della Marcialonga Nicolaiana

Dopo cenoni e botti, quale migliore occasione per dimostrare che Bari è una città dinamica ed evoluta con una sana corsetta non competitiva e conseguente bagno a mare?

Ecco allora il tradizionale appuntamento con la Marcialonga Nicolaiana, l'evento della Uisp Bari che inaugura l'anno nuovo all'insegna dello sport e della solidarietà.

Come sempre, si partirà dalla Basilica di San Nicola, per poi raggiungere la spiaggia di Pane e Pomodoro per il consueto tuffo beneaugurante.

A sostenere l'iniziativa, insieme alla Uisp, come ogni anno, l'invincibile rete della Federazione Italiana Atletica Leggera ComitatoRegionale Puglia, Centro Sportivo Italiano, Associazione NazionaleBersaglieri, Società Road Runners Bari, ASD Liberty Bari, Cavalieri del Mare, Big Eye, Scuola Cani Salvataggio Nautico.

L'appuntamento immancabile con il 2020 e la cultura all'insegna del movimento nella splendida Bari Nicolaiana.