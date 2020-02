A Bitonto il secondo appuntamento con la III Stagione delle “Matinées musicali in Galleria”

Domenica 16 febbraio alle ore 11.00 si terrà il secondo appuntamento con la III Stagione delle “Matinées musicali in Galleria”, una serie di imperdibili incontri musicali organizzati dalla Galleria nazionale della Puglia Devanna di Bitonto e dall’Associazione culturale Il Circolo Beethoven di Bari, con la direzione artistica di Elvira Sarno e Stefania Gianfrancesco.

Il concerto, intitolato “Tombeau”, avrà come protagonista assoluto il clavicembalo e le pagine per esso composte di Louis Couperin e Johann Jacob Froberger, affidate all’esecuzione di Davor Krkljuš, clavicembalista croato con una carriera che lo vede esibirsi, da solista e in ensemble, in Europa e Asia.

La guida all’ascolto, a cura di Stefania Gianfrancesco, sarà intrecciata alle esecuzioni e guiderà gli ascoltatori alla scoperta di dettagli e aneddoti relativi ai brani in programma.

Si ricorda al pubblico che la partecipazione all’evento è libera fino a esaurimento posti.

Si ringrazia il Comune di Bitonto, Assessorato alla Cultura e l’Associazione culturale “Il Circolo Beethoven di Bari”.