'Matrimonio...no, grazie!', lo spettacolo di di Cristina Angiuli in scena al Teatro Duse di Bari

"Matrimonio... no, grazie!" di Cristina Angiuli in scena al Teatro Duse di Bari il 2 giugno 2019 alle ore 20.00.

Il testo è tratto da "Le intellettuali" di Molière.

Ambientato ai giorni nostri, protagoniste due sorelle: Armanda ed Enrichetta.

Armanda, donna culturalmente impegnata, gestisce un salotto letterario, nel quale organizza un importante evento a carattere filosofico tra l'Universtà di Bari e la Sorbona di Parigi, nella persona del Professor Jacques Trisottì.

Armanda, tenta di farsi aiutare nell''organizzazione da Enrichetta, refrattaria a qualsiasi dialogo culturale.Quest'ultima, sogna una vita più semplice: matrimonio, casa e figli, ed è innamorata di Paridenea, ex fidanzato di Armanda.

Le vicende sentimentali mescolate all'impegno culturale porteranno allo sviluppo di situazione ironiche e divertenti.



Cast: Cristina Angiuli (Armanda) - Isabella Careccia (Enrichetta)

Allestimento scenico e costumi: Monica Angiuli

Regia Cristina Angiuli

Prenotazioni. 080 5046979 - 347 8158760