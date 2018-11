Maurizio De Giovanni ospite del Libro Possibile Winter

Lunedì 26 novembre, alle ore 18:00, presso la sala convegni dell’Hotel ’90 del Comune di Capurso, Maurizio de Giovanni, presenterà, in anteprima nazionale, per il pubblico de Il libro possibile winter, il suo nuovo romanzo “Vuoto” pubblicato da Einaudi. Ultimo della serie de I bastardi di Pizzofalcone, il romanzo sarà presente nelle librerie a partire dal giorno 27 novembre.

L’incontro, organizzato dall’Associazione Cartesio in collaborazione con i Comuni di Capurso, Cellamare, Gioia del Colle, Triggiano e Valenzano sarà introdotto dal sindaco di Capurso, dott. Francesco Crudele,dalla prof.ssa Rosella Santoro, direttrice artistica della rassegna Il libro possibile-Winter e dalla dirigente scolastica dott.ssa Maria Morisco. Dialogherà con l’autore Cosimo Andriulo.

Con gli ultimi due romanzi, Il purgatorio dell’Angelo e Vuoto -editi entrambi per i tipi Stile libero di Einaudi- doppio binario per la conversazione con Maurizio de Giovanni, creatore del Commissario Ricciardi e dei Bastardi di Pizzofalcone: un autore che in dodici anni ha venduto più di due milioni di volumi, amatissimo dal pubblico di ogni regione d’Italia, perché dalle pagine dei suoi libri trasuda non solo l’affresco di una Napoli come città unica al mondo per le sue tante stratificazioni e per un suo ritmo vitale così diverso rispetto al resto, ma l’intero Paese con le sue mille contraddizioni e la sua intensa e dolente umanità.

“Napoli è una storia infinita e il giallo è letteratura sociale” (Maurizio de Giovanni)

Al centro di Vuoto, una nuova indagine per gli uomini del commissario Loiacono. Come recita la quarta di copertina” approfittando di un momento di tregua nel lavoro, gli uomini di Palma, cui si è aggiunto un elemento per coprire l’assenza forzata di Pisanelli, decidono di cominciare un‘indagine in modo informale. Scopriranno che anche le vite più piene possono nascondere un vuoto incolmabile. Un vuoto che ha innumerevoli colori: uno per ogni paura, uno per ogni orrore”

Maurizio de Giovanni sarà presente a Capurso, lunedì 26 novembre alle ore 18:00; a Bari alle ore 10:30 presso il Liceo “Bianchi Dottula”; martedì 27 novembre alle ore 10:15 presso l’Auditorium del Liceo scientifico” Ricciotto Canudo” di Gioia del Colle.