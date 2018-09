"Memorial vittime della strada", a Casamassima un musical per sensibilizzare giovani e adulti sul valore della vita umana e della coscienza alla guida

Un’iniziativa a scopo benefico e completamente gratuito. Sabato 15 settembre, a partire dalle 20, presso la piazzetta antistante Palazzo Monacelle in via Roma a Casamassima, si svolgerà un evento in ricordo delle vittime della strada e un inno in favore della vita.

Lo spettacolo nasce qualche anno fa a seguito delle stragi del sabato sera soprattutto per sensibilizzare giovani e adulti sul valore della vita umana e della coscienza alla guida, e da subito coinvolge associazioni come ‘Ciao Vinny’, ‘aMichi di Michele Visaggi’, e la famiglia Bucci (del giovane leader della cover band di Vasco Rossi, Mimmo Bucci), che da subito sposano la visione. Oggi il progetto è stato raccolto e promosso dall’associazione di promozione sociale ‘I bottegai’, che da sempre tra i suoi scopi sociali ha la diffusione dell’informazione e la promozione della conoscenza.

L’iniziativa, a scopo benefico e che punta a un tour in molte città italiane, è sostenuta da una raccolta fondi appena partita e si sostiene con il contributo volontario dei promotori. L'obiettivo è quello di promuovere laboratori scolastici, un progetto editoriale e una raccolta fondi per la riabilitazione post trauma.

Il programma del musical prevede momenti recitati, momenti danzati accompagnati dalla musica e da filmati shock, oltre che dalla consulenza legale e psicologica di esperti in incidentistica stradale.

Per info: 345-9680444