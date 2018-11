Meraviglioso Natale 2018 a Polignano a Mare: mercatini, luminarie e tanto divertimento per le famiglie

E' Polignano tra le più belle mete del mondo per un Natale 2018 indimenticabile. Dal 16 novembre al 6 gennaio, “Meraviglioso Natale a Polignano a Mare”, nel centro storico della città che nel 2018 si è attestata tra le più ambite mete turistiche d'Italia e del mondo, vi aspetta con una magica atmosfera natalizia, mercatini, luminarie a led, il più grande Albero di Natale della Puglia (alto 18 metri) eventi e tanto divertimento per bambini e famiglie.

Aromi intensi, il dolce profumo della pasticceria natalizia e dei tipici prodotti enogastronomici pugliesi, creeranno un’atmosfera calda e speciale tra le mura del borgo antico. Nei fine settimana e nei giorni festivi si potranno acquistare esclusivi addobbi e regali natalizi ed assaporare tantissime prelibatezze.

Ricco il programma per bambini e adulti. I genitori potranno gironzolare tra le tantissime casette di legno del mercato, mentre i bambini si

divertiranno assieme a Babbo Natale, agli elfi in spazi dedicati a loro. Fiabe, giocattoli, immagini natalizie e tanto altro faranno brillare gli occhi dei piccoli che potranno incontrare Babbo Natale, consegnandogli la lettera, e possono cimentarsi insieme ad esperti istruttori sui pattini della pista di ghiaccio. In programma anche mostre di presepi, concerti, eventi culturali, rappresentazioni.

Organizzato da GPuglia col patrocinio del Comune di Polignano, della Città Metropolitana, della Regione Puglia-Assessorato al Turismo e del Sac, Meraviglioso Natale attende non meno di 500mila visitatori.

Non solo i mercatini attirano l’attenzione degli ospiti e delle gente durante il periodo d’avvento. Ma per esempio anche i trenini e l’Ecometrò del Sac ci faranno sognare in questi giorni dell’anno proponendoci esclusive escursioni sul territorio.