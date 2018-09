Mercedesz Henger a Toritto per la 40esima edizione della Sagra della cervellata

Dopo il grande successo della prima edizione della Notte Rosa, Toritto è in fibrillazione per un altro appuntamento ormai storico per la città: la Sagra della Cervellata.



Giunto ormai alla 40esima edizione, il grande evento di showfood è organizzato dal titolare dell'Accademia Fatti per il Successo nonché fondatore di Crown 81, Miky Falcicchio, in collaborazione con l'associazione culturale e turistica La Fenice e con il patrocinio del Comune di Toritto. Antenna Sud ed Emervol Toritto sono i partner della sagra.



La 40esima edizione della Sagra della Cervellata si terrà sabato 29 e domenica 30 settembre nei pressi del Castello Ducale in un'atmosfera suggestiva e festosa, in cui i macellai di Toritto saranno i grandi protagonisti. Ma non ci sarà soltanto cibo!



Ci sarà per l'occasione una madrina d'eccezione: l'ex naufraga dell'Isola dei famosi e web influencer Mercedesz Henger, che in occasione dell'evento presenterà il suo primo singolo Boomerang e a seguire sarà disponibile con i propri fan per le foto e gli autografi di rito.



Ad aprire i due giorni di festa ci saranno i Broken Frames con un tributo ai Coldplay.



Due giorni di festa, musica, tradizioni e divertimento per celebrare uno dei prodotti tipici di Toritto. Diversamente da quello che potrebbe far intendere il nome, non ha a che fare con il cervello, ma si tratta di un tipo di salsiccia preparata con le parti più umide del bovino, sgrassate, tagliate a pezzi e successivamente tritate. L’impasto ottenuto viene insaporito con aromi (basilico fresco, aglio, pepe e sale) e insaccato in budella naturale. Tale preparazione rappresenta un vero e proprio rito per i macellai e per tutti gli amanti di questa salsiccia, che è inserita nella lista dei “prodotti agroalimentari tradizionali italiani” del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.