Nella Chiesa Madre di Modugno l’esecuzione del Messiah di Händel per il festival Oriente Occidente

Si replica nella Chiesa Madre di Modugno, mercoledì 26 settembre (ore 21, ingresso libero), l’esecuzione del Messiah di Händel, appuntamento del festival Oriente Occidente, quest’anno dedicato ai migranti. E migrante fu Georg Friedrich Händel, che nacque e visse in Germania, si trasferì in Italia e si stabilì a Londra. A interpretare questa monumentale pagina sacra un organico che comprende le voci soliste di Maria Luisa Casali (soprano), Tina D’Alessandro (mezzosoprano), Manuel Amati (tenore) e Giuseppe Naviglio (baritono), il coro Florilegium Vocis e l’Orchestra Barocca Santa Teresa dei Maschi diretti da Sabino Manzo.

Oratorio sui generis musicato su passi scritturali raccolti dal librettista Charles Jennens per narrare la vicenda biblica in forma indiretta, dunque senza personaggi drammatici, il Messiah fu composto da Händel in sole tre settimane nella casa londinese di Brook Street, dove le oltre 250 pagine dell’autografo originale vennero completate il 14 settembre del 1741. La prima ebbe, però, luogo mesi più tardi, il 13 aprile del 1742, al New Musick-Hall di Dublino. Händel aveva 57 anni e il Messiah rappresentò una svolta nella sua carriera, dopo trent’anni di successi a Londra con opere italiane, dalla cui struttura deriva la suddivisione in tre parti di questo oratorio, al quale è emblematicamente associato il nome del compositore.

La prima parte narra delle profezie e della Natività, la seconda della Passione, Crocifissione, Ascensione, Pentecoste e del trionfo finale del Regno di Dio celebrato nel coro dell’Alleluia, la terza è un commento sul tema della Resurrezione. Con il Messiah, Händel si rifà all’oratorio da concerto in lingua inglese che lui stesso aveva contribuito a sviluppare sulla scorta di una lunga esperienza nel campo della musica sacra in Germania, Italia e, per l’appunto, Inghilterra, patria d’adozione.

