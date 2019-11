“Metti un libro a teatro”con “Apologia di Socrate”

Cinque appuntamenti con la letteratura, cinque occasioni per rileggere i classici, cinque serate in compagnia dei protagonisti della scena artistica italiana, Ergo Sum produzioni, in collaborazione con il Cinema Teatro Impero presenta, a Trani, la seconda edizione di “Metti un libro a teatro.



Si parte il 28 novembre con “Apologia di Socrate – Dialogo sulla giustizia”, il nuovo spettacolo con Enrico Lo Verso firmato da Alessandra Pizzi con coreografie di Marilena Martina, che ha debuttato al Teatro Olimpico di Vicenza, all’interno della 72esima edizione del Ciclo dei Classici.



Durante il processo, Socrate mette in discussione l’errore giudiziario di cui è vittima: un errore che ricorda quelli ai quali la storia e la cronaca tanto ci hanno abituati, e che rievoca, anticipandolo, il più grande errore commesso dall’umanità contro un innocente, culminante nell’icona della crocifissione.



Un uomo, quindi, che intraprende uno scambio dialettico con la propria coscienza, e un coro, interpretato da Giovanni Di Lonardo, Antonio Guadalupi, Serena Guida, Marilena Martina, Veronica Mele, Mattia Spedicato, che simboleggia si la folla degli accusatori, ma soprattutto porta omaggio alle vittime degli errori giudiziari: da Gesù a Sacco e Vanzetti, attraverso una serie di vite a cui la ricerca del capro espiatorio ha tolto la voce.



A seguire, il 13 dicembre andrà in scena “Viva La Vida – Frida Kahlo e Chavela Vargas” di Valeria Moretti per la regia di Carlo Emilio Lerici, con Francesca Bianco e Eleonora Tosto, accompagnate dalla chitarra di Matteo Bottini, il 24 gennaio 2020 “Serata Romantica – Poesia, musica, danza, omaggio a Leopardi” del Balletto del Sud con direzione artistica di Fredy Franzutti, il 21 febbraio il Jazz di Sade Mangiaracina sarà coprotagonista di “Le mie donne – tributo alle donne del ‘900” firmato da Alessandra Pizzi con Paolo Briguglia, mentre “Leonardo. L’uomo nuovo” sarà l’ultimo spettacolo, in scena il 17 aprile 2020 con Giorgio Marchesi, testi di Valeria Arnaldi e Alessandra Pizzi e coreografie di Marilena Martina sulle musiche originali di Raffaele Toninelli.



Tutti gli spettacoli della rassegna saranno anticipati da un incontro con la compagnia, con l’attore protagonista o con il regista che si inseriranno all’interno di “PER-CORSI DI DEGUSTAZIONE TEATRALE”, il primo corso di teatro, finalmente, dedicato al pubblico, a cura di Alessandra Pizzi.



La campagna abbonamenti per “Metti un libro a teatro” è aperta, per informazioni e prevendite rivolgersi presso la biglietteria del Cinema Teatro Impero di Trani, Via M. Pagano, 192, telefono: 0883 583444. Prevendite anche online sul circuito www.ciaotickets.com

Per informazioni sugli spettacoli contattare la segreteria organizzativa di Ergo Sum Produzioni al numero 3279097113.