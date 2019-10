MezzoSangue live al Demodé Club di Modugno

Sabato 7 dicembre MezzoSangue presenta il suo nuovo progetto “Sua Cuique persona Tour + Hurricane Tournament” al Demodé Club di Modugno (BA).



“Sua Cuique persona” (tour) prende il nome da un quadro del ‘500 e significa “a ciascuno la propria maschera” che è anche il messaggio di fondo dell’artificio scenico dell’artista romano: ognuno vede sotto quel passamontagna il volto che vuole vedere, dandogli il proprio significato. E dunque ancora una volta, il live sarà un rito collettivo tra rime, sempre con piani di lettura diversi e una band dal sound formidabile.



“Hurricane Tournament” è la grande novità, un progetto che parte dall’inizio di ottobre con un sito www.progettohurricane.com dove verranno aperte delle iscrizioni per partecipare alle selezioni per essere uno dei sei talenti - tre cantanti e tre produttori emergenti - che saranno inclusi nell'Hurricane Mixtape vol 2 insieme a nomi noti della scena italiana.



I tre cantanti potranno scegliere tre basi dal sito sulle quali scrivere, uplodando il proprio brano. Dopo una preselezione operata dallo staff di Hurricane, ad ogni tappa del tour verranno chiamati a fronteggiarsi sul palco i partecipanti, che si esibiranno in una live battle dentro un octagon (una gabbia da mma). Il vincitore della tappa si esibirà, insieme a tutti gli altri selezionati, alla battle finale in occasione del concerto di Roma del 25 gennaio 2020, ultima data del tour.



I tre produttori emergenti non parteciperanno alle live battle. Potranno proporre tre basi da uplodare sul sito del contest che, una volta preselezionate, verranno inviate ai rapper affermati che decideranno su quale musica scrivere le proprie rime, per poi presentarle alla finale di Roma.

MEZZOSANGUE - SUA CUIQUE PERSONA TOUR + HURRICANE TOURNAMENT

Sabato 7 dicembre 2019

Demodé Club, via dei Cedri 14, 70026 Modugno (BA)

Inizio ore 21:00



Posto unico in piedi: € 17,00 + prevendita

I biglietti sono disponibili su TicketOne

e in tutti i punti vendita autorizzati (cerca il più vicino http://bit.ly/punti_ticketone)



Infoline: +39 393 9639865