Venerdì 26 gennaio presso Quintiliano La Libreria di Bari Via Arcidiacono Giovanni 9, alle ore 18,30 verrà presentato il libro ''MIA'' di Pietro Verna, edito da Di Felice.



MIA, raccolta poetica, opera prima del cantautore Pietro Verna.

''La passione è come ragionata: qui l’amore non si urla, non si ostenta, non si volgarizza. Ma c’è tutto, estremo e lirico.

(...) Lo stile di Pietro Verna è simbolicamente musicale e attinge al linguaggio urbano della quotidianità, cita cose semplici e oggetti di casa e di donna (l’elastico, così coscientemente erotico), cesella senza orpelli l’attenzione al suono, non si esercita in vacui funambolismi formali.''

(Marino Pagano)



Sarà presente Pietro Verna

Dialoga con l'autore Marino Pagano, giornalista.



Pietro Verna, cantautore

''Preferisce considerarsi un artigiano della musica e delle parole, piuttosto che un musicista o un cantautore.''

Del 2012 il Cd da solista RITRATTI e del 2016 con Digressione music, il Cd A PIEDI NUDI.





QUINTILIANO LA LIBRERIA

DI MARINA LEO & C. SAS

Via Arcidiacono Giovanni,9 70124 Bari

Info: 0805042665