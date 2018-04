Miles Davis e l'elastico - conversazione con Marcello Piras

L’inconfondibile stile divulgativo di Marcello Piras guiderà i presenti alla scoperta dei segreti della musica di Miles Davis; i misteri che accompagnano i capolavori del celebre trombettista e compositore nero americano saranno svelati agli ascoltatori attraverso un’avvincente retrospettiva che toccherà gli espedienti compositivi, meno noti, alla base dei capolavori di una delle figure di spicco della musica jazz del secolo scorso.



Marcello Piras (Roma 1957) è il più noto studioso italiano di jazz e musiche nere. Dopo aver insegnato in diversi conservatori italiani, ora vive in Messico, dove ricerca la musica del Barocco coloniale. Ha pubblicato il Volume di analisi Dentro le note. Il jazz al microscopio e ha curato l'edizione italiana in sei volumi dell'opera Il jazz di Gunther Schuller. È stato direttore esecutivo della collana nazionale statunitense di edizioni critiche MUSA.



Per informazioni chiama al numero 3496132242

info@scatolasonora.com

www.scatolasonora.com