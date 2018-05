"Le Mille e una Notte" in scena al Teatro Casa di Pulcinella per Rassegna di grandi classici con la compagnia Diaghilev

Le Mille e una Notte è il regno supremo dei lettori insonni. Entrando in questo libro si vaga per un favoloso Islam che oggi stenteremmo a riconoscere. Il libro delle Notti è un insieme di racconti che si articolano, incastrandosi l'uno nell'altro, intorno ad una storia principale. La comparsa di un personaggio comporta immancabilmente l'interruzione della storia precedente a favore di una nuova storia. Come matrioske russe, i racconti sono incastonati l'un dentro l'altro.

diretto e interpretato da paolo Panaro

Info e prenotazioni: Casa di Pulcinella 080 534 46 60