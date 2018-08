A Miragica la Notte Bianca del Circo

Trampolieri con magnifiche ali di farfalla. E poi mangiafuoco, acrobati, clown e giocolieri. E bolle di sapone giganti. Sabato 4 agosto, il mondo magico del circo fa tappa a Miragica. Per una Notte Bianca tutta da vivere. E c’è un’altra novità. A partire da sabato, fino a settembre a Miragica, torna lo stunt show con il Folco team. Brivido ad alta velocità e adrenalina su quattro ruote.

La magia del circo esploderà, con tutti i suoi colori, già dalle 18 e accompagnerà gli ospiti di Miragica fino alle 2 del giorno dopo. Ad accogliere grandi e piccini ci saranno clown e giocolieri, funamboli e mangiafuoco pronti a spuntare tra una attrazione e l’altra.

E poi tutti con il naso all’insù per perdersi nella magia dei trampolieri che con ali di farfalla luminose attraverseranno il parco regalando emozioni.

Assolutamente da non perdere, nel Gran Teatro, lo spettacolo di uno spericolato funambolo, una emozionante performance acrobatica aerea e un esilarante show di bolle di sapone giganti. Davvero giganti.

E se ancora non bastasse, nell’arena stunt, a grande richiesta, torna lo show del Folco team; nella Battaglia dei giganti lo spumeggiante schiuma party; nei pressi della Corte dei sapori il dj set, per tirare tardi e nel teatro il coloratissimo Artes Brasil con danzatori statuari, ballerine sensuali e le movenze della Capoeira. Insomma, ce n’è davvero per tutti.

Miragica è aperto tutti i giorni.

Info e aggiornamenti su programmazione e tariffe su www.miragica.com

Info e tariffe.

Biglietto promo adulti: 16 euro

Biglietto promo ridotto fino a 14 anni: 12 euro

Ingresso notte bianca dalle 18: on line 9 euro – in cassa 10 euro

Pacchetto famiglia (da 3 a 5 persone) biglietti ingresso + menù a partire da 45 euro on line, da 51 euro in cassa con presentazione del coupon scaricabile, entro il giorno precedente, dal sito www.miragica.com

I bambini al di sotto del metro entrano gratis