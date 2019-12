Negli spazi di 'Buò' una vigilia all'insegna di swing, boogie, rock'n'roll e rockabilly con la nota deejay Misspia

Martedì 24 Dicembre, negli spazi di «Buò», a Bari (via Mameli 4) si terrà una vigilia all'insegna di swing, boogie, rock'n'roll e rockabilly con la nota deejay Misspia. A partire dalle 12 si potrà brindare tutti insieme tra musica, arte, mercatino e finger food, cotto e crudo. Ci sarà anche l'inaugurazione de «Le_Pupe_Exposition_2019», una personale di Gianni Marsico Caggiano. Poi, dalle 12,30 alle 17 il Misspia Vintage Dj Set. Non mancherà un mercatino di artigiani, esperienze e abiti usati. Aperitivo a cura di Mila Colonna. Ingresso libero, infotel: 347.507.15.01.

Misspia ha iniziato a far girare i suoi dischi più di 10 anni fa in serate fra amici, ora invece è diventata una delle più famose Dj del sud Italia. Dotata di grande gusto per il Vintage, trasforma le sue performance in un giro di giostra della musica italiana e internazionale a 45 giri. Chi la incontra non può fare a meno di esserne affascinato: in lei la maschera e la donna si fondono in pura espressione artistica; potremmo definirla un personaggio a metà tra Bettie Page e Keely Smith: con la bellezza della prima e l’ironia della seconda.

La sensibilità che la caratterizza si evidenzia nella capacità di scegliere il mood giusto al momento giusto: la ricercatezza nella scelta del brano musicale più adatto crea così un atmosfera ogni volta diversa, potente e mai leziosa. Il vinile è il filo conduttore delle sue serate a base di musica in cui qualcosa di assolutamente familiare crea atmosfere d’antan e ironiche rievocando passato, presente e futuro; tutti riuniti per un evento unico nel suo genere: Swing, Rock’n'Roll, Rockabilly, Beat.



Misspia ha suonato in luoghi come: Fix it Beach (Monopoli), Sud (Taranto), Il cantiere (Lecce), El cohiba (Ostuni), Mayapan (Santa Caterina-Lecce), Hotel Radisson Blue (Roma), Torre gavetone (Molfetta), Piper Club (Roma), Demodè (Bari), Eremo Club (Molfetta), Max Mara (Bari), Spazio Mil (Milano), Galleria Doppelgaenger (Bari), Museo Nuova Era (Bari).

Memorabili “Le sfide di Misspia" (2013-14): la rubrica viene promossa con i bellissimi scatti realizzati dal regista Enzo Piglionica di «Vertigo imaging» e realizzata con dei mini video che vengono trasmessi nel corso della trasmissione televisiva “Webnotte” in onda su Repubblica TV e su Capital TV con la presentazione di Gino Castaldo ed Ernesto Assante.