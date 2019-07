Modella per un giorno: diventa testimonial di Meneghetti Boutique

Diventa modella per un giorno! Partecipa al contest e diventa testimonial della collezione primavera-estate 2019 di Meneghetti Boutique!



Abiti a Bari? Sei un influencer? Hai sempre sognato di entrare a far parte del mondo della moda o ami lo shopping?



''Vivrai una mattina da star, accompagnata dai nostri consulenti di immagine. Allestiremo per te un set fotografico. Indosserai alcuni outfit della nuova collezione e sarai fotografata dal fotografo "Massimo Mattia- Videographer & Photographer"!



Il servizio fotografico sarà poi condiviso sui nostri social: sarai il volto di Meneghetti Boutique!



E non finisce qui! Alla vincitrice riserveremo inoltre uno sconto speciale per i prossimi acquisti!



COME FUNZIONA?



Potrai iscriverti suisocial dal 29 giugno al 2 luglio! La partecipazione è GRATUITA!



Candidarsi è semplice, invia sulla pagina di Meneghetti Boutique un messaggio privato contenente il modulo di iscrizione, debitamente compilato, con accettazione delle autorizzazioni e firma e una tua foto (preferibilmente figura intera e in alta qualità).



SCARICA QUI REGOLAMENTO E MODULI



MODULO: http://bit.ly/ModuloIscrizioneContest

REGOLAMENTO: http://bit.ly/RegolamentoContestMeneghetti



Dal 3 al 4 luglio partiranno sulla pagina FACEBOOK di Meneghetti le VOTAZIONI del CONTEST.



Verrà caricato su un apposito album, dedicato al contest, le foto di ogni concorrente. Vincerà chi avrà totalizzato più like sulla propria foto.



ATTENZIONE!



Verranno conteggiati solo i like sulla foto caricata sulla pagina di Meneghetti.



Non saranno conteggiati i mi piace sulle condivisioni della foto da parte di altri utenti su profili privati. I risultati saranno disponibili sulla pagina il 5 luglio.



La ragazza più votata diventerà testimonial della boutique!



Il 6 luglio la vincitrice sarà invitata a trascorrere la mattinata in boutique tra set fotografici e abiti chic!



Per qualsiasi dubbio o informazione puoi chiamare al numerol 080 553 0479