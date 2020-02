Molfetta, il giudice De Gioia racconta il “codice rosso” a tutela delle donne

“Il giudice e magistrato della Prima Sezione del tribunale penale di Roma, Valerio de Gioia, a Molfetta, in provincia di Bari, per raccontare “Il Codice Rosso”, la legge del 19 luglio 2019, numero 69, che ha introdotto modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. L’evento, atteso e interessante, si svolgerà venerdì 28 febbraio, a partire dalle ore 19, presso l’auditorium del Museo diocesano di Molfetta ed è inserito nella rassegna Rosso Porpora 2020, organizzato su iniziativa dell’assessorato alla Cultura del Comune di Molfetta. L’argomento sarà approfondito dallo stesso magistrato Valerio de Gioia insieme ad Adriana Pannitteri, scrittrice e giornalista televisiva di Rai 1.