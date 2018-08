I Dirotta su Cuba in concerto all'Anfiteatro di Ponente per la rassegna Molfetta Jazz

Dopo il grande successo degli eventi con Matteo Brancaleoni e Gegè Telesforo, terzo e ultimo appuntamento venerdì 24 agosto con i DIROTTA SU CUBA & FABRIZIO BOSSO c/o Anfiteatro di Ponente. Ingresso libero. Ore 21.00

Negli anni 90, la musica funky in Italia, improvvisamente esplose con i Dirotta su Cuba. Brani come “Gelosia”, “Liberi di liberi da”, cantati dalla splendida voce di Simona Bencini, ebbero un successo enorme, durato fino al nuovo millennio. Nel 2002 però la band si scioglie. Bencini inizierà una carriera solista. È del 2012 la reunion del gruppo in formazione originale con Stefano De Donato al basso, Simona Bencini alla voce e Rossano Gentili (non più per le esibizioni live, ma alla realizzazione di nuovi progetti del gruppo), per riportare in auge un genere musicale molto poco mainstream come il funky.

Un anno fa è uscito "Studio Session Vol. 1", album omaggio al loro primo disco omonimo del 1995 e che, insieme al vasto e ancora caro al pubblico repertorio, la band porta in tournée senza sosta perché i live sono per loro un motore di energia. Altra occasione per godere dal vivo di un loro spettacolo, quella del 24 agosto c/o l’Anfiteatro di Ponente a Molfetta, per una strepitosa serata a tutto funky, insieme agli eccellenti musicisti di sempre e con un’ospite d’assoluta eccezione. SPECIAL GUEST della serata, FABRIZIO BOSSO, eccellente trombettista e esponente di primo piano del panorama jazz italiano con importanti esperienze internazionali.

Una rassegna musicale di gran classe, con ricercate proposte internazionali e occasioni d’ascolto “uniche”, un programma ricco e variegato, dedicato ad un genere in cui la musica jazz incontra le melodie più “sofisticate” della musica italiana e non solo.

Ingresso gratuito.