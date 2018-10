Molfetta, sfida a colpi di shaker: 40°concorso regionale aibes e cockt-ail junior 2018

Martedì 16 ottobre a Molfetta voleranno shaker e bicchieri. Alle 10, nelle sale di Nettuno Ricevimenti, faranno tappa il XXXX Concorso Regionale A.I.B.E.S. Sezione Puglia & Sezione Basilicata e la seconda edizione di Cockt-AIL Junior. A.I.B.E.S., Associazione Italiana Barmen e Sostenitori dal 1949 riunisce i migliori miscelatori e preparatori di drink professionisti.



Grazie ai loro pre-dinner, after-dinner, long drink e fancy, preparati secondo ricette rigorosamente inedite, i concorrenti si contenderanno l’accesso al Concorso Nazionale A.I.B.E.S. , in programma a Stresa dal 12 al 15 novembre. Tecnica, qualità, decorazione, tutti i punteggi attribuiti dalle giurie selezionate concorreranno al piazzamento in classifica finale che decreterà il vincitore, dandogli così la possibilità di gareggiare con i colleghi delle altre regioni e competere per il titolo nazionale.



In una gara che mette a dura prova la preparazione dei concorrenti, anche una sola goccia fuori posto può determinare una penalità e stravolgere la classifica finale. Il traguardo è difficile da raggiungere, ma non è impossibile.



Contemporaneamente al Concorso Regionale A.I.B.E.S. si svolgerà Cockt-AIL Junior, il contest riservato agli allievi del 3°, 4° e 5° anno degli Istituti Alberghieri. Nato dalla collaborazione tra Fabbri 1905 e l’AIL ONLUS Associazione Italiana contro le Leucemie, con la partnership di A.I.B.E.S. , Cockt-AIL junior è una gara in cui i concorrenti si sfidano con l’obiettivo di sostenere l’A.I.L. ONLUS e sensibilizzare il pubblico sull’incidenza dei tumori del sangue e dei linfomi che colpiscono soprattutto le fasce più giovani.



Durante le tappe di Cockt-AIL Junior, i drink preparati dai partecipanti vengono battuti all’asta e il ricavato devoluto all’AIL. Cockt-AIL junior è quindi veicolo promozionale per la cultura del bere sano e responsabile, da sempre cavallo di battaglia dell’A.I.B.E.S., e occasione per aiutare l’AIL, impegnata da 45 anni a promuovere e sostenere la ricerca scientifica nel campo delle leucemie, mettendo in atto l’assistenza sanitaria necessaria per migliorare la qualità della vita dei malati, dei loro familiari, e nel sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro le malattie ematologiche.



A.I.B.E.S. Sezione Puglia & Sezione Basilicata

XXXX Concorso Regionale

Cockt-AIL Junior 2018 2a edizione

martedì 16 ottobre ore 10

sala ricevimenti Nettuno

ss16 Km 771,500

Molfetta

Ingresso libero

