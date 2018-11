Mostra collettiva “Tratti mediterranei” incontri artistici tra Oriente e Occidente 1° edizione

L’arte è bellezza, ma è anche un potente strumento di comunicazione universale. È dalla consapevolezza di come l’arte figurativa faccia suscitare le stesse emozioni e prese di coscienza a persone provenienti da Paesi diversi che parte l’iniziativa STARGATE ‘Tratti Mediterranei’.



La STARGATE Universal Service Adv si prefigge con volontà l’obiettivo di superare le barriere sociali ed etniche tra territori, scoprire e , in taluni casi, fondere culture e storia utilizzando il linguaggio diretto ed emozionale dell’Arte a tutto tondo; l’Arte come lingua comune nella sua forma di dipinto, di danza, di libro, di dialogo, di canto.



L’unico reale file rouge di ‘Tratti Mediterranei’ è la Cultura, nella sua identità più eclettica attraverso la sua coesione tra i vari popoli del Mediterraneo, nonostante gli anni e i secoli trascorsi e le differenti tradizioni.



In questa mostra la STARGATE, associazione barese di volontariato organizzatrice dell’evento, si fa portavoce di un messaggio di unione e decide di farlo per mezzo della forma pittorica, artistica e scultorea.



Il tema della mostra sarà libero, ma le figure ispiratrici per gli artisti partecipanti saranno San Nicola di Myra e Federico II di Svevia, due icone rappresentative per eccellenza della storia, della tradizione e dell’Arte in senso assoluto del bacino del Mediterraneo. Oriente e Occidente, Sacro e Laico, tradizione scritta e cultura popolare; due protagonisti antitetici che però hanno qualcosa che li accomuna e che il pubblico dedurrà durante la mostra.



Vi sarà Irina Hale, artista anglo-russa di calibro internazionale, madrina della mostra ‘Tratti Mediterranei’, la quale esporrà una sua personale opera sulla vita di Federico II fanciullo e un’altra avente come tema San Nicola.



Le opere dei numerosi artisti che prenderanno parte alla collettiva daranno il giusto input di riflessione e apertura di dialogo per raccontare storie e impressioni di mondi passati e contemporanei, senza vincoli temporali o culturali.



Il tutto per rendere omaggio alle due figure di riferimento succitate e promuovere l’unione e la serena convivenza tra i popoli, affinché il Mediterraneo diventi davvero la casa di tutti coloro che lo abitano, senza confini né pregiudizi limitanti.



#TrattiMediterranei2018 #pugliadaamareonline



TEMA LIBERO DELLE OPERE

VI RICORDO CHE PER PARTECIPARE ALLA MOSTRA D'ARTE COLLETTIVA "TRATTI MEDITERRANEI" LE ADESIONI DEVONO PERVENIRE ENTRO IL 12 NOV. c.m

GRAZIE CONTATTI/INFO:

pugliadaamareonline@gmail.com

stargateserviceadv@gmail.com

3391301911

3451156329

3939714053

Comitato organizzativo Stargate Universal Service A.d.V.

info. 3391301911 – 3451156329 – 3939714053

stargateserviceadv@gmail.com

pugliadaamareonline@gmail.com



dal 23 novembre al 8 dicembre 2018,

Palazzo Ateneo "Aldo Moro" - Piazza Umberto I, BARI

ingresso libero