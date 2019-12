I colori e le emozioni in libertà di Joan Miró arrivano a Gioia del Colle, Casamassima e Turi in uno straordinario giardino danzante. Le tre città pugliesi ospitano dal 22 dicembre la mostra “Miró. Quelques Fleurs pour des Amis” nell’ambito dell’operazione “Opere fuori contesto”. La mostra è visitabile rispettivamente a Palazzo Monacelle di Casamassima, Palazzo San Domenico di Gioia del Colle e Chiesa di Sant’Oronzo di Turi.

La mostra di Miró sarà presentata in anteprima venerdì 20 dicembre, alle ore 11, presso il chiostro di Palazzo San Giacomo. Interverranno i sindaci e assessori alla cultura dei Comuni di Gioia del Colle, Casamassima, Turi e Sistema Museo, organizzatore della mostra.

Le litografie del libro d’artista “Quelques Fleurs pour des Amis” (“Alcuni fiori per gli amici”) sono certamente un unicum nella produzione mironiana di libri illustrati. Un fiore e una dedica: si compone così questa incantevole serie di Miró. La mostra diventa un itinerario nella creatività e nell'estrema poeticità della sua arte surrealista attraverso forme, colori e lo straordinario alfabeto di segni.

La mostra di Miró è visitabile con un biglietto unico per tutte e tre le sedi fino al 26 aprile 2020.

Anteprima mostra: venerdì 20 dicembre, ore 11

Gioia del Colle, Palazzo San Giacomo

Call center Sistema Museo 199 151 123 (dal lunedì al venerdì 9-13, escluso festivi)

callcenter@sistemamuseo.it

www.ecomuseopeucetia.it - www.mostrepuglia.it