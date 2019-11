Cittadini-registi, integrazione e orti sociali: quattro mesi di eventi al Municipio Tre

Si potrà partecipare alla realizzazione di film, utilizzare un simulatore di guida per comprendere i rischi dell’uso di alcol e droghe, raccogliere le olive a Lama Balice, guardare un cartoon che sarà realizzato dai migranti ospiti della Casa delle Culture del San Paolo e conoscere le storie delle tante “anime salve” attraverso la poetica di Fabrizio De André. A partire dal 16 novembre, il Municipio 3 di Bari si trasformerà in un grande laboratorio creativo grazie al programma di attività della Rete Civica Urbana (RCU) San Paolo-Stanic-Villaggio del Lavoratore. Quattro mesi in cui 11 associazioni e cooperative di quartiere organizzeranno 14 eventi nell’ambito del programma finanziato dal Comune di Bari. Fino a fine febbraio nella periferia a nord di Bari si potrà partecipare - gratuitamente - alle più diverse attività. Da quelle culturali a quelle naturalistiche, passando per feste di quartiere dedicate alle festività natalizie e al carnevale.

Primo appuntamento sabato 16 con "A pettinar gli ulivi" a Villa Framarino, nel Parco di Lama Balice: la Cooperativa Sociale Tracceverdi accompagnerà i partecipanti a raccogliere le olive degli alberelli del giardino delle farfalle e in una passeggiata alla scoperta delle bellezze naturali della Lama. Novembre sarà ricchissimo di eventi. Giovedì 21 alle 15 nella Casa delle culture del San Paolo la Cooperativa sociale “I Bambini di Truffaut” avvierà il progetto “Facciamo un cartoon” in cui coinvolgerà per 4 mesi i migranti ospiti della Casa delle Culture e della comunità Casa Shalom nella realizzazione di un cartoon. Domenica 24 in strada Vicinale Glomerelli, dalle 9 di mattina, ci sarà una grande “Festa di Quartiere” per inaugurare l’Orto Stanic organizzata da Associazione In.Con.Tra., Associazione Mondo Migliore Bari, Cooperativa Sociale Arcoiris, Cooperativa Sociale Tracceverdi, Fratres Madre Divina Provvidenza e Operatori soccorso Barletta. E la Cooperativa Sociale CAPS terrà, in vari appuntamenti che saranno comunicati sulla propria pagina Facebook, un’attività di “Sensibilizzazione e Promozione di comportamenti di guida responsabile” con un simulatore che riproduce l’alterazione di alcol e droghe.

Fra i tanti eventi in programma nei prossimi mesi, da segnalare l’incontro del 12 gennaio “Anime Salve in terra e in mare”, ispirato a Fabrizio De André, organizzato dalla Fondazione Giovanni Paolo II al San Paolo, per cui è arrivato anche il prestigioso patrocinio della Fondazione che sostiene l’eredità del mitico Faber. L’evento, in programma alle 19 nell’Auditorium del Centro Multimediale Karol “Fondazione Giovanni Paolo II”, vedrà protagonista il gruppo musicale “I Maltesi”.

Le attività della RCU San Paolo-Stanic-Villaggio del Lavoratore andranno avanti fino a fine 2020. Di seguito gli appuntamenti da novembre a febbraio. Il programma da marzo in poi sarà comunicato nei prossimi mesi.

RETI CIVICHE URBANE.

Il programma RCU - Reti Civiche Urbane mira a rafforzare l’identità territoriale e il capitale sociale dei quartieri della città di Bari attraverso l’attivazione e la promozione di processi di partecipazione comunitaria. Il Comune di Bari ha suddiviso la città in 12 reti civiche, assegnando un budget a ciascuno sulla base di parametri demografici e socio-economici. Il progetto è finanziato con fondi POC Metro (Programma Operativo Complementare al

PON “Città Metropolitane” 2014 – 2020).





PROGRAMMA EVENTI NOVEMBRE-FEBBRAIO 2019

1 | “Sensibilizzazione e Promozione di comportamenti di guida responsabile”

Gli operatori del CAPS forniranno informazioni sulla stretta correlazione tra uso di sostanze psicoattive, come alcol e droghe, e incidenti stradali attraverso un’esperienza emozionale. I partecipanti saranno invitati ad utilizzare simulatori di guida con uno speciale “percorso ebbrezza” e occhiali tridimensionali per comprendere i rischi che si corrono.

dove e quando

L’evento inizia a novembre 2019 e si protrarrà per tutta la durata del progetto, fino a dicembre 2020. I luoghi di informazione e sensibilizzazione saranno le scuole, le parrocchie e le location degli eventi della stessa RCU nel Quartiere San Paolo Stanic Villaggio del lavoratore, che di volta in volta verranno promossi.

organizzato da

Cooperativa Sociale C.A.P.S.

tipo di evento

Rivolto ad adolescenti e giovani adulti. Accesso libero

per informazioni

Cooperativa Sociale C.A.P.S., segreteria@coopcaps.it - 080.5370000





2 | “Corso di BLS-D, Rianimazione cardiopolmonare con uso di defibrillatore”

Gli Operatori Barletta Soccorso organizzeranno diversi corsi, da 10 partecipanti ciascuno, ai termini dei quali rilasceranno un attestato da esecutore di BLS-D certificato dalla Società scientifica IRC. Il corso è rivolto a tutti i cittadini dai 18 anni in su. Per partecipare è necessario iscriversi chiamando il numero 329.2268739.

dove e quando

I corsi iniziano a novembre 2019 e si protrarranno per tutta la durata del progetto, fino a dicembre 2020. Si terranno nella ex Scuola Media Azzarita in via Barisano da Trani 15, nel Quartiere San Paolo.

organizzato da

Operatori Barletta Soccorso

tipo di evento

Rivolto a tutti i cittadini dai 18 anni in su. Accesso libero su prenotazione

per informazioni

Operatori Barletta Soccorso - 329.2268739







3 | "A pettinar gli ulivi"

Durante questa mattinata, raccoglieremo insieme le olive degli alberelli presenti nel giardino delle farfalle di Villa Framarino nel Parco di Lama Balice, dove mostreremo ai nostri raccoglitori alcuni metodi antichi di raccolta in uso ancora oggi. Dopo la raccolta faremo una rilassante passeggiata alla scoperta delle bellezze naturali della Lama.

dove e quando

Sabato 16 novembre 2019, dalle 10 alle 12, a villa Framarino, Parco Naturale Regionale di Lama Balice

organizzato da

Cooperativa Sociale Tracceverdi

tipo di evento

Gratuito con prenotazione obbligatoria

per informazioni

Cooperativa Tracceverdi, 328.5940703 - info@tracceverdi.it - f.funaro@tracceverdi.it





4 | "Facciamo un cartoon"

Da sempre tutti siamo attratti da “cartoni”, quelli che una volta scatenavano la nostra immaginazione senza “parolacce”, battute sconce, cattive abitudini e modi di dire sgrammaticati. Questo laboratorio vuole offrire la possibilità ai protagonisti coinvolti, che saranno per la prima volta i migranti ospiti della Casa delle Culture e della comunità Casa Shalom, di dare immagine alla propria fantasia, attraverso la concreta produzione di personaggi. Scriveranno assieme a un critico cinematografico la sceneggiatura del cartoon basata sulle loro storie personali e con l’aiuto di un cartoonist creeranno le scene che saranno poi montate.

data e luogo

A partire da giovedì 21 novembre 2019 fino a febbraio 2020, dalle 15 alle 17, nella Casa delle Culture di via Barisano da Trani 15 (Quartiere san Paolo – Bari)

organizzato da

Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut

tipo di evento

Rivolto agli ospiti della Casa delle Culture e della comunità Casa Shalom

per informazioni

Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut, 342.6624110 - www.ibambiniditruffaut.com - ibambiniditruffaut.segreteria@gmail.com





5 | "Festa di quartiere"

Una grande festa per inaugurare l’Orto Stanic nell’area verde alle spalle de “La Nostra Casa - Centro Diurno e Residenziale Dopo di Noi”. Durante la giornata ci saranno un laboratorio di piantumazione di varietà orticole, attività ricreative per bambini e un piccolo rinfresco per condividere insieme, con gioia, allegria e senso civico, l’apertura di questo spazio recuperato per i cittadini del quartiere. Uno spazio dedicato a incontrarsi, costruire nuovi legami e, col tempo, raccogliere i frutti che verranno.

data e luogo

domenica 24 novembre 2019, dalle 9.30 alle 13, nell’Orto Stanic di strada Vicinale Glomerelli, 2

organizzato da

Associazione di volontariato In.Con.Tra., associazione Mondo Migliore Bari , Cooperativa Sociale Arcoiris, Cooperativa Sociale Tracceverdi , Fratres Madre Divina Provvidenza , Operatori soccorso Barletta

tipo di evento

Accesso libero e gratuito

per informazioni

Cooperativa Tracceverdi: 328.5940703 - Fratres Madre Divina Provvidenza: 349.2872000





6 | "Salotto Verde Urbano"

Costruiamo insieme un Bosco Sociale. I cittadini saranno invitati prima a svolgere attività di pulizia del verde, quindi parteciperanno a un laboratorio di bricolage per l’allestimento di un “angolo salotto” con materiale di riciclo. I partecipanti saranno invitati a donare piccole piante domestiche che andranno ad adornare e abbellire quest’area salotto dove potremo rilassarci insieme raccontandoci storie. Per i più piccoli e non solo, saranno proposte tante attività ludico-ricreative.

data e luogo

sabato 7 dicembre 2019, dalle 9.30 alle 13, in via Barisano da Trani presso il nascente Bosco Sociale

organizzato da

Associazione di volontariato In.Con.Tra., associazione Mondo Migliore Bari , Cooperativa Sociale Arcoiris, Cooperativa Sociale Tracceverdi , Fratres Madre Divina Provvidenza, Operatori soccorso Barletta

tipo di evento

Accesso libero e gratuito

per informazioni

Cooperativa Tracceverdi: 328.5940703 - Fratres Madre Divina Provvidenza: 349.2872000





7 | “I colori dell’anima in musica”

Un viaggio appassionato attraverso la storia della musica internazionale ed italiana, con una selezione accurata di brani a cura del gruppo musicale “Giangi and Former” che toccano direttamente le corde dell’anima.

data e luogo

Domenica 15 dicembre 2019, alle 19, nell’Auditorium del Centro Multimediale Karol “Fondazione Giovanni Paolo II" onlus in via Marche 1 (Quartiere San Paolo)

organizzato da

Fondazione Giovanni Paolo II Onlus e il Centro Servizi per le Famiglie San Paolo- Stanic-Villaggio del Lavoratore in collaborazione con RCU San Paolo-Stanic-Villaggio del Lavoratore

tipo di evento

Accesso libero e gratuito fino ad esaurimento posti

per informazioni

Fondazione Giovanni Paolo II 080.9758750





8 | "Benvenuto Inverno!!!"

Con l'inverno ormai alle porte, mentre nelle nostre case ci prepariamo ad accogliere il Natale, a Lama Balice abbiamo deciso di celebrare il solstizio d'inverno, con alcune attività riservate ai più piccoli e dedicate al mondo della natura... e alla lettura. L'evento prevede letture animate e un laboratorio ludico-didattico. Al termine del laboratorio è prevista un'escursione all'interno della lama per conoscere da vicino alberi, arbusti e piante che caratterizzano il Parco di Lama Balice. Genitori e accompagnatori potranno conoscere la bellezza e il folklore del nostro parco attraverso le attività offerte.

data e luogo

Domenica 22 dicembre 2019, dalle 10 alle 12, a Villa Framarino, Parco Naturale Regionale di Lama Balice

organizzato da

Cooperativa Sociale Tracceverdi

rivolto principalmente a

Bambini dai 5 ai 9 anni

tipo di evento

Gratuito con prenotazione obbligatoria

per informazioni

Cooperativa Tracceverdi: 328.5940703 - info@tracceverdi.it - f.funaro@tracceverdi.it





9 | "LudoSpazzia all'Epifania”

Una festa dell’Epifania ispirata alla tradizione, con gioco della pentolaccia, donazione di calze della Befana ai bambini e giochi sportivi.

data e luogo

lunedì 6 gennaio 2020, dalle 10 alle 13, in via Giuseppe De Ribera (mercato rionale aperto). In caso di cattivo tempo l’evento sarà spostato in via Barisano da Trani nella palestra dell’associazione In.Con.Tra.

organizzato da

Associazione di volontariato In.Con.Tra., associazione Mondo Migliore Bari , Cooperativa Sociale Arcoiris, Cooperativa Sociale Tracceverdi , Fratres Madre Divina Provvidenza , Operatori soccorso Barletta.

tipo di evento

Accesso libero e gratuito

per informazioni

Cooperativa Tracceverdi: 328.5940703 - Fratres Madre Divina Provvidenza: 349.2872000







10 | “Anime Salve in terra e in mare”

“Mille anni al mondo mille ancora - che bell'inganno sei anima mia - e che bello il mio tempo che bella compagnia - sono giorni di finestre adornate - canti di stagione - anime salve in terra e in mare”: attraverso la poetica di Fabrizio De André, incontriamo le storie delle tante anime salve grazie a uno spettacolo musicale a cura de “I Maltesi”. L’evento gode del prestigioso patrocinio della Fondazione Fabrizio De André.

data e luogo

Domenica 12 gennaio 2020, alle 19, nell’Auditorium del Centro Multimediale Karol “Fondazione Giovanni Paolo II" onlus in via Marche 1 (Quartiere San Paolo)

organizzato da

Fondazione Giovanni Paolo II

tipo di evento

Accesso libero fino ad esaurimento posti

per informazioni

Fondazione Giovanni Paolo II: 080.9758750





11 | "Facciamo un film"

Il laboratorio ha come motivo ispiratore uno dei bisogni fondamentali dell’uomo: giocare con la realtà, reinterpretando i suoi valori e significati, ricreandoli e adattandoli dal suo “punto di vista”. Il laboratorio intende soddisfare tali bisogni, in primis quelli espressivi e creativi, dando modo e il giusto tempo anche di utilizzare i mezzi tecnologici multimediali. Per incentivare tali motivazioni, si farà uso anche di giochi di socializzazione ed interattivi, di conoscenza di sé e del gruppo, perché il singolo partecipante e l’intero gruppo, sperimentino la motivazione partecipata. I partecipanti, dopo aver affrontato il casting, saranno destinati alla creazione delle varie componenti di un “film”: sceneggiatura, fotografia, regia… e con l’aiuto di alcuni professionisti realizzeranno il prodotto finale.

data e luogo

A partire da febbraio fino a dicembre 2020. Casa delle Culture, via Barisano da Trani 15 (Quartiere san Paolo) - Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut, viale Lazio 5 (Quartiere san Paolo)

organizzato da

Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut

tipo di evento

Partecipazione libera e gratuita

per informazioni

Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut: 342.6624110 - www.ibambiniditruffaut.com - ibambiniditruffaut.segreteria@gmail.com





12 | "La Lama Innamorata”

La natura, si sa, sa esprimersi nelle forme più inusuali e fantasiose e i bambini, molto spesso, sono i primi ad accorgersene. Quello di ricercare forme , tra le più strampalate, fermandoci ad osservare i disegni nel cielo o sulla corteccia di un tronco, o fra i sassi di un sentiero, fra le foglie, i fiori e i frutti delle piante è uno dei giochi più antichi e semplici del mondo.

Nel giorno degli innamorati, ispirati dall’amore verso la natura, abbiamo deciso di dedicare questa giornata al Parco Naturale Regionale di Lama Balice accompagnando i bambini della città di Bari in una “caccia ai cuori della natura”. Guidati dall’immaginazione e dalla fantasia percorreremo i sentieri di Lama Balice andando a caccia dei messaggi d’amore celati nei cuori della splendida natura di questo posto.

data e luogo

Venerdì 14 febbraio 2020, dalle 10 alle 12, a villa Framarino - Parco Naturale Regionale di Lama Balice

organizzato da

Cooperativa Sociale Tracceverdi

principalmente rivolto l'evento

Bambini dai 5 ai 9 anni

tipo di evento

Gratuito con prenotazione obbligatoria

per informazioni

Cooperativa Tracceverdi: 328.5940703 - info@tracceverdi.it - f.funaro@tracceverdi.it





13 | "Il racconto delle periferie. La storia di un esperimento da Bari a Bar”

Scena teatrale da un testo di Angela Campanella con regia di Pino Cacace e interpretato da Pino Cacace, Valeria Pinto, Gianfranco Liuzzi. Interventi con il Presidente del III° Municipio, i presidenti di tutte le Associazioni locali, le autorità religiose del III° Municipio, le Associazioni di RCU, la popolazione tutta.

data e luogo

Sabato 15 febbraio 2020, alle 17.30, nell’Auditorium del Centro Multimediale Karol “Fondazione Giovanni Paolo II" onlus, via Marche 1 (Quartiere San Paolo)

organizzato da

Associazione Culturale Incontri con la collaborazione dell’Associazione “Il borgo delle arti” e la partecipazione dell’Associazione “Mondo antico e Tempi moderni” e dell’Associazione “Stanic Villaggio del Lavoratore”

tipo di evento

Accesso libero e gratuito

per informazioni

Associazione Culturale Incontri - associazioneincontri@yahoo.it





14 | "Il quartiere mascherato"

Una Festa di Carnevale con sensibilizzazione alla cultura del dono, truccabimbi, animazione, musica, giochi sportivi, pranzo conviviale, e tanto altro ancora. Per i cittadini interessati a donare il sangue, la mattina dalle 8 alle 12 sarà disponibile l’autoemoteca con gli operatori dell’associazione Fratres Madre Divina Provvidenza.

data e luogo

Domenica 23 febbraio 2020, dalle 10 alle 16, in via Barisano da Trani (Bosco Sociale). Donazione di sangue dalle 8 alle 12.

organizzato da

Associazione di volontariato In.Con.Tra., associazione Mondo Migliore Bari , Cooperativa Sociale Arcoiris, Cooperativa Sociale Tracceverdi , Fratres Madre Divina Provvidenza , Operatori soccorso Barletta.

tipo di evento

Accesso libero e gratuito

per informazioni

Cooperativa Tracceverdi: 328.5940703 - Fratres Madre Divina Provvidenza: 349.2872000