Visita guidata al Museo diffuso del Carnevale e agli Hangar dei Giganti di cartapesta a Putignano

Questo percorso parte dagli Hangar dei Giganti di cartapesta dove è possibile vivere il lavoro dei Maestri cartapestai ed ammirare i Giganti realizzati per la manifestazione carnascialesca 2018, e procede nel Borgo Antico di Putignano facendo visita nelle diverse tappe del Museo diffuso del carnevale.

La durata totale del percorso è di 120/180 minuti con un contributo di 8,00 € a visitatore comprensivo della guida. Sono previsti contributi ridotti di 6,00 € per prenotazioni uniche di almeno 10 persone, scolaresche e bambini con età inferiore ai 12 anni.

Evento organizzato grazie al patrocinio della Fondazione del Carnevale Di Putignano, e ai nostri partner: Pro Loco Putignano, Coworking Barsento10, e tanti cittadini che ci sostengono tutti i giorni!



MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Il tour parte con raggiungimento minimo di 10 persone prenotate.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA!

Telefona al 3278957407 e prenota il tuo tour!



LUOGO DI PARTENZA

Ci si ritrova nell'atrio tra gli Hangar dei Giganti di Cartapesta in Via Padre Giovanni Lerario.



QUANDO

Ritrovo: 15.50

Partenza tour: 16.00

Termine massimo tour: 19.00