Prima edizione del ‘Il Natale di Gioia’ tra eventi culturali e gastronomici

Prima edizione del ‘Il Natale di Gioia’ dal 1 Dicembre al 6 Gennaio. Un appuntamento unico per entrare nella magia natalizia in ‘stile pugliese’ e scoprire il fascino della Puglia in inverno.

Un momento dedicato alla cultura, con possibilità di visitare chiese, museo e castello, e al gusto e al piacere di stare insieme, una festa all’insegna della tradizione culinaria pugliese e animata da artisti e tanto altro.

La piazza e le strade saranno addobbate di luci e musica a tema natalizio!