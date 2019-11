“Natale a Bari, che favola!”: al Villaggio e nella Casa di Babbo Natale spettacoli, laboratori, attività ludiche e letture

“Natale a Bari, che favola!” è il concept del progetto vincitore, che coltiva l’ambizione di rendere magica la festa più attesa dell’anno trasformando - grazie al potere della bellezza e della fantasia - un luogo della città vissuto in modo distratto, piazza Umberto, in uno spazio di incontro e socializzazione, in una piazza festosa per tutti e tutte.

Dal 6 dicembre al 6 gennaio piazza Umberto, con il Villaggio e la Casa di Babbo Natale, diventerà così il quartier generale delle feste natalizie: ogni giorno spettacoli, laboratori, attività ludiche e una biblioteca interamente dedicata alla lettura, con gli elfi pronti a leggere ai bambini e alle bambine libri capaci di nutrire le piccole menti di parole e storie importanti per crescere.

Nella piazza ci sarà anche un’area attrezzata per la musica dal vivo, dove sarà possibile imbattersi in strumenti musicali di grandi dimensioni che faranno da scenografia ad una serie di performance musicali, dai tamburi Taiko (ispirati al cartone Mulan), al piano jazz (perché “tutti quanti voglio fare jazz” come insegnano gli Aristogatti), fino a una banda di venti elementi con le divise rosse ispirate alla favola dello Schiaccianoci. In programma anche una parata di personaggi delle favole che attraverserà le vie principali della città e, per gli appassionati di calcio, un momento impedibile in cui divertirsi con i calciatori della squadra biancorossa, come nel cartone animato argentino Goool!.

In particolare le attività all’interno del Villaggio saranno articolate in:

Laboratori di lettura

Un ampio arco temporale dedicato alla lettura ad alta voce grazie alla partecipazione dell’associazione culturale Leggere coccole, che porta avanti un progetto dedicato alla lettura ad alta voce e l’interazione con l’oggetto libro dalla più tenera età.

· “La biblioteca dell’elfo” - da 4 a 10 anni di età

Una casetta di dimensioni 3x3 allestita con una libreria di testi per l’infanzia, sempre a disposizione degli utenti e per un’ora al giorno riservata alla lettura ad alta voce dei libri scelti dai bambini e dalle bambine.

· “Leggere Coccole” - da 0 a 8 anni di età

La lettura ad alta voce e l’interazione con l’oggetto libro sono veri e propri strumenti “magici” che permettono al cervello di nutrire l’immaginazione e di fornire a bambine e bambini la capacità di esprimersi con sempre maggiore efficacia.

Leggere coccole è lo spazio riservato a letture, discussioni ed esplorazioni guidate di toddler book e albi illustrati, con l’obiettivo di creare e sviluppare dinamiche di inclusione e condivisione in un’atmosfera giocosa e divertente.

Laboratori creativi e di riuso

Momenti pensati per offrire ai bambini e alle bambine la possibilità di esprimere la propria creatività, di cimentarsi con la manualità e la condivisione dello spazio creativo. I laboratori propongono idee semplici e facilmente realizzabili, così da poter essere replicate anche a casa.

· Wish butterfly e gli Auguri dal mondo - da 5 a10 anni

a cura dell’associazione TALEA aps

Laboratorio di produzione di cartoline di auguri da decorare con timbri vegetali e naturali (ortaggi, verdure, rami, pietre ecc.). Il partecipanti potranno scegliere il messaggio augurale all’interno della cartolina in diverse lingue del mondo.

· Wish butterfly - dai 7 anni in su

Ispirato alla favola “Il bruco e la farfalla”, in cui un piccolo bruco coraggioso decide di scalare una montagna spinto dal suo desiderio di scoprire, nonostante i giudizi negativi sulla sua possibilità di farcela da parte di tutti gli animali del bosco; il piccolo bruco si ripara in una caverna durante una tempesta di neve, uscendone dopo un paio di giorni, farfalla! Con le sue ali, il bruco divenuto farfalla riesce a raggiungere la vetta della montagna dimostrando a tutti che non bisogna mai abbandonare i propri sogni che bisogna avere il coraggio di cambiare. Nel corso del laboratorio saranno realizzati origami a forma di farfalla, sul quale i partecipanti scriveranno il proprio sogno.

· Il sacco della Befana - da 5 a 10 anni

Piccoli sacchetti di stoffa diventano la base per scatenare la creatività e realizzare dei mini sacchi della Befana, decorati e unici, da riempire di caramelle.

· Il pupazzo di neve - da 5 a 10 anni

Costruzione di un simpatico pupazzo di neve grazie all’utilizzo di piatti di plastica.

· Il calendario dell’Avvento - da 5 a 10 anni

Costruzione del calendario dell’avvento in carta, da colorare e personalizzare

· Facciamo l’Albero - da 5 a 10 anni

Realizzazione delle decorazioni per l’albero in carta, cartoncino e materiali di riuso.

· La marionetta di Natale - da 5 a 10 anni

Realizzazione di una marionetta ispirata ai personaggi tipici del Natale utilizzando un rotolo di carta.

· La ghirlanda con la pasta - da 5 a 10 anni

Realizzazione di una ghirlanda decorativa con la pasta.

· La cornice dei bei ricordi - da 5 a 10 anni

Realizzazione di una cornice portafoto con piccole stecche in legno.

· Buon anno! Il biglietto di auguri - da 5 a 10 anni

Realizzazione di biglietti di augurali con carta, cartoncino, colori e decorazioni.

· Il segnaposto per il pranzo di Natale - da 5 a 10 anni

Realizzazione di segnaposto natalizi con i cucchiai di plastica.

Attività ludiche di gruppo

Un’ampia zona del Villaggio è destinata ad accogliere giochi e attività di gruppo: prevista una postazione per giochi da tavolo stampati direttamente sul piano di appoggio per favorire l’esperienza del gioco in gruppo, e con essa la socializzazione e l’interazione.

· Don’tBEEScared - StaisenzAPEnsieri

7 appuntamenti da due ore a cura dell’associazione culturale FACELIA

Il progetto, vincitore del bando regionale PIN - Pugliesi innovativi, mira a promuovere e diffondere la conoscenza del mondo delle api e il loro valore imprescindibile per l’ecosistema. Gli operatori dell’associazione proporranno ai bambini e alle bambine una serie di giochi utili a far conoscere il meraviglioso mondo delle api.

· La tombolata di Natale - da 5 a 10 anni

Il gioco della tombola riprodotto su un grande tavolo posto al centro del Villaggio permetterà tutti i giorni di giocare a tombola insieme guidati dagli elfi.

· Il gioco dell’elfo- da 5 a 10 anni

Adattamento originale del gioco dell’oca: un percorso a tappe con prove di cultura generale e piccole sfide per aiutare l’elfo ad arrivare a consegnare i pacchi regalo,.

· La danza degli elfi - da 5 a 10 anni

Una programmazione musicale adatta a questa fascia di età per ballare insieme guidati dagli elfi, con una lezione speciale per imparare la coreografia della sigla di Natale.

· L’elfo golosone - da 5 a 10 anni

Un tiro al bersaglio molto speciale: il faccione sorridente di un elfo funge da tiro al bersaglio, in attesa di una scorpacciata di caramelle, rappresentate da palline di gomma piuma che i bambini lanceranno per fare centro nella bozza dell’elfo goloso.

· Il truccabimbi - da 3 a 10 anni

Adatto a tutte le età ma pensato in particolar modo per i più piccoli o per i più timidi, il trucca bimbi permette di creare un rapporto diretto tra animatori e bambini, per avviare un processo di socializzazione e apertura che possa poi stimolarli a partecipare ai giochi e alle attività di gruppo.

Spettacoli e animazione teatrale

Un ricco programma di spettacolo selezionati per offrire una panoramica di generi e stili, dal teatro d’attore, ai racconti animati con oggetti e pupazzi, dalla tecnica dei burattini fino all’animazione teatrale per la messa in scena di piccole performance teatrali con il coinvolgimento diretto dei bambini e delle bambine.

A cura dell’associazione culturale Madimù - da 5 a 10 anni

• 7 dic. | dalle 18 alle 20 | due repliche | Fiaba animata | Lo schiaccianoci ed il re dei topi

• 8 dic.| dalle 18 alle 20 | due repliche | Teatro d’oggetti | I tre fratelli

• 14 dic.| dalle 18 alle 20 | due repliche | Racconto animato | Racconti dal mito

• 15 dic. | dalle 18 alle 20 | due repliche | Racconto con pupazzi | il lupo affamato

• 21 dic.| dalle 18 alle 20 | due repliche | Tecnica burattini | L’elfo dispettoso

• 22 dic. | dalle 18 alle 20 | due repliche | Racconto con oggetti | L’omino di Pan di Zenzero

ed altre leccornie

• 28 dic. | dalle 18 alle 20 | due repliche | Fiaba animata | Natale per sempre

• 29 dic. | dalle 18 alle 20 | due repliche | Racconto con pupazzi | San Nicola e il topolino

• 4 gen. | dalle 18 alle 20 | due repliche | Racconto con pupazzi | Io sono il più forte

• 5 gen.| dalle 18 alle 20 | due repliche | Teatro d’attore | Narrabot 2.0

A cura dell’associazione culturale Fatti d’arte

• 8 dic. | dalle 11.30 alle 13.30 | due repliche | Racconto animato | Miti e leggende del

Santo dei Bambini

A cura di Amaltea Eventi - Animazione teatrale

• 6-16 - 23 dic.| Da San Nicola a Santa Claus | una replica al giorno

• 9-18-24 dic| La vera storia di Babbo Natale | una replica al giorno

• 11 dic. | Elsa ed Anna le aiutanti di Babbo Natale | una replica al giorno

• 13-20 dic.| Il Natale secondo Topolino | una replica al giorno

• 30 dic./1 gen. | Mary Poppins e la consegna dei regali | una replica al giorno

• 27 dic. | Le principesse del Natale | una replica al giorno

• 26 dic./3-4-6 gen. | Un Natale da Super Eroi| una replica al giorno

• 29 dic. | Il Natale sull’isola che non c’è | una replica al giorno

• 31 dic./2 gen. | i PJ Mask alla ricerca del Natale perduto| una replica al giorno

A cinema con gli elfi

Nella struttura coperta adibita a teatrino, una postazione con grande schermo per la visione quotidiana di film e cartoni animati natalizi. Di seguito i titoli in programma, a rotazione:

• Topolino salva il Natale e altre Topostorie (durata 69’)

• Tom e Jerry Piccoli aiutanti di Babbo Natale (durata 113’)

• Il Natale più bello (durata 58’)

• Favoloso Natale (durata 53’)

• Topolino e la magia del Natale (durata 63’)

• A Christmas Carol (durata 96’)

Gli eventi per il programma del Natale a Bari sono ispirati a favole e racconti per bambini, con l’obiettivo di coltivare la fantasia e l’entusiasmo del più piccoli. Questi i principali appuntamenti:

· 7 e 21 dic. | dalle 18:30 alle 20:30 | Itinerante piazza Umberto/via Sparano/ via Argiro

La grande orchestra di fiati “E. Annoscia - Città di Bari” sfilerà per le vie del centro con i suoi venti elementi in divisa rossa, che richiama il celebre Schiaccianoci.

· 8 dic. e 6 gen. | dalle 17:00 alle 20:00 | Itinerante piazza Umberto/via Sparano/ via Argiro

“La favola invade la città” con la parata di dieci personaggi in costume, come nella memorabile fuga verso il regno nel primo Shrek.

· 14 dicembre | dalle 18:00 alle 20:00 | piazza Umberto

“Taiko – tamburi giapponesi”: un’esibizione di percussioni in omaggio al cartone animato Mulan.

· Date da definire

Una delegazione di giocatori della squadra del Bari arriva nel Villaggio per vivere con i bambini giochi e attività in programma.

· 28 dicembre e 4 gennaio | ore 18:00 - 20:00 | piazza Umberto

“Tutti quanti fanno jazz” - concerti per pianoforte: un omaggio agli Aristogatti.

Il programma degli appuntamenti si completa con gli spettacoli previsti nei Municipi, offerti come miglioria in sede di gara: un tour in cinque tappe di Mr. Santini, il clown-fantasista con uno show dal sapore di altri tempi che alterna giocoleria ed equilibrismo a gags musicali con strumenti non tradizionali. La ricerca del non-sense è il leitmotiv di questo spettacolo unico, poetico ed emozionante per adulti e bambini.

Mr. Santini sorprenderà tutti nelle seguenti date:

• 8 dic.| h 11/13 | piazzetta Torre a Mare - spettacolo arte di strada (2 repliche)

• 10 dic. | h 17/20 | San Girolamo -chiesa di Gesù di Nazareth (2 repliche)

• 15 dic.| h 9/13 | Santo Spirito - chiesa - una replica dopo le messe della mattina

• 22 dic.| h 9/13 | Ceglie del Campo - chiesa Santa Maria del Campo - una replica dopo le messe della mattina

• 5 gen. | h 9/13 | Japigia - chiesa San Sabino - una replica dopo le messe della mattina

Accanto ai 5 appuntamenti nei Municipi, Cube Comunicazione srl ha inoltre offerto le seguenti, ulteriori migliorie: l’installazione di luminarie in via Manzoni, con tende luminose luce bianco caldo, tese da lato a lato; l’apertura aggiuntiva del Villaggio nei giorni 13-20-27 dicembre e 3 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 13:00; l’installazione in aeroporto del Big piano, un grande piano da suonare con i piedi per dare il benvenuto in città ai turisti e presentare il programma di eventi del Natale, descritto su un totem; la stampa di 5.000 brochure anziché 1.500 come richiesto da capitolato; la filodiffusione in piazza Umberto, con 4 impianti su palo.

La direzione artistica dell’intero programma di eventi sarà a cura di Lisangela Sgobba.