“Nato a Casal di principe” nei cinema di Bari in matinée a cura del circolo cinematografico “Il piccolo pr.in.ci.pe.”

Dal 12 al 14 novembre, le sale Acec di Bari saranno protagoniste di un appuntamento coinvolgente per la città organizzato dal circolo cinematografico Il Piccolo pr.in.ci.pe nell’ambito della rassegna cinescuola 2018-19, “Con occhi nuovi… sulla realtà” patrocinata da Acec Puglia e con il sostegno della Regione Puglia PiiiL cultura e del Ministero dei Beni e delle attività culturali del turismo.

Da quasi 20 anni sul campo e con centinaia di proiezioni dedicate agli studenti presso Il Piccolo cinema di Bari-S.Spirito, quest’anno Il Piccolo pr.in.ci.pe amplierà la propria attività lavorando contemporaneamente su quattro sale cinematografiche della città.

Inaugurerà questa nuova modalità con tre giorni di matinèe in simultanea su tre monosala storiche di Bari (Esedra, Splendor e Il Piccolo) in cui sarà proposta agli studenti di quattro Istituti di scuola secondaria di secondo grado la visione di un film prezioso per riflettere su legalità e coraggio, come Nato a Casal di Principe, film presentato a Venezia 74°, uscito in sala ad aprile 2018 con pochissimi passaggi a Bari.

Il film racconta la vicenda di Paolo Letizia, fratello di Amedeo, rapito nel 1989 in circostanze misteriose e mai più tornato a casa. Una storia di ragazzi che affrontano una realtà molto più grande di loro, un racconto sospeso tra il bene e il male, denso di risvolti sociali e di denuncia, ma anche una storia universale di grande umanità e amore.

Le proiezioni saranno impreziosite da incontri, testimonianze e cineforum. Martedì 13 Il Piccolo cinema ospiterà il regista Bruno Oliviero, mentre al cinema Esedra ci sarà il produttore Amedeo Letizia. Mercoledì 14 al cinema Splendor si terrà un cineforum guidato dal direttore artistico della rassegna Paola Sblendorio.

Un’esperienza in rete, quella offerta dal circolo Il piccolo pr.in.ci.pe, che coinvolgerà anche il Centro multimediale Karol di Bari-S.Paolo e che consentirà a queste monosala di svolgere appieno - con un calendario fitto di appuntamenti sino a marzo - le proprie potenzialità di sale a servizio della cultura non solo per la diffusione e la promozione del prodotto cinematografico ma soprattutto per la formazione del pubblico anche più giovane e la veicolazione di valori umani sani e costruttivi quali la dignità, la libertà della persona ad affermare il proprio diritto alla vita senza ricatti e/o compromessi proponendo uno sguardo nuovo su una realtà quasi rassegnata alla pretesa sociale dell’omologazione.

E’ possibile, per docenti e/o educatori interessati, prenotare ancora una proiezione tra i film in rassegna sino a marzo 2019. La segreteria del circolo è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 in via Napoli 103, Bari-S.Spirito, tel. 080 533 31 00 oppure mail: principe@cinemapiccolo.it , www.cinemapiccolo.it.