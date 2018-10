Natural duo con Gaia Gentile e Nicola Pannarale a Palazzo Pesce

Venerdì 7 dicembre 2018 alle ore 20.30 a Palazzo Pesce la musica italiana sarà la protagonista indiscussa con la voce di Gaia Gentile e il pianoforte di Nicola Pannarale.



Un concerto in Puglia che è un omaggio agli artisti italiani di ieri e oggi: da Natalino Otto, a Ivano Fossati, fino a Lucio Dalla, Caparezza e Vinicio Capossela. Una scelta di brani straordinari distanti fra loro, interpretati in chiave moderna e fresca.



Varietà e originalità che possono essere garantite solo quando il collante che unisce due artisti è una sintonia di stile e gusto come quella fra Gaia Gentile, una passione per il canto, in particolare jazz, scoperta fin da bambina, diploma presso “L’Accademia Artisti” di Roma con Luca Ward, Fioretta Mari, Ennio Coltorti e Alberto Lori, e una carriera che la vede sui palcoscenici di festival in giro per tutto il mondo, e Nicola Pannarale, pianista di formazione classica, un amore sconfinato per la musica in tutte le sue forme e i suoi linguaggi, arrangiatore per case discografiche come Carosello Records e Universal Records, e concerti a Parigi, New York e Los Angeles al suo attivo.



Una serata eclettica e sorprendente che permetterà al pubblico di gustare sonorità diverse, dal jazz, al soul, allo swing, arrivando all’irriverente Rap e al cantautorato italiano più intimo e romantico.



Ticket: 10 euro



Venerdì 7 dicembre 2018 h 20.30| Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it