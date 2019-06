Nell’anello d’acque [musica popolare spagnola] a Palazzo Pesce

Giovedì 4 luglio 2019 alle 21.00 Palazzo Pesce navigherà le onde del tempo “Nell’Anello d’Acque” insieme al Cadira Duo composto da Eugenia Amisano, voce e piccole percussioni, e Paolo Traverso alla chitarra.

Un concerto in Puglia che intreccia canti del repertorio popolare antico spagnolo e sefardita con canti di terra e di mare raccolti nel bacino del Mediterraneo: la cantiga medievale, il canto sacro libanese, la tradizione italiana e occitana si fondono in un viaggio irripetibile, evocativo e intimo. Affidato alla voce e percussioni di Eugenia Amisano, diploma alla Scuola d’Arte drammatica “Paolo Grassi” di Milano, studi di canto lirico, antico e popolare e una intensa attività in numerose compagnie danza-teatrali italiane e non, e alla chitarra e corde di Paolo Traverso, studi di chitarra jazz e classica, una personale ricerca sugli strumenti a corda antichi e orientali che ricostruisce personalmente e molteplici colonne sonore per documentari d’autore al suo attivo.



Una serata preziosa e unica per vivere la ricchezza degli intrecci culturali, accompagnati da un Duo di cui, come afferma Moni Ovadia, “c’era un grande bisogno, non solo in Italia ma anche in Europa”.