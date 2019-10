Niccolò Fabi incontra il pubblico della Feltrinelli di Bari

Più di ottanta canzoni, otto dischi di inediti, due raccolte ufficiali, un progetto sperimentale come produttore, un disco con la super band FabiSilvestriGazzè, due targhe Tenco per miglior disco in assoluto: dopo 20 anni di musica Niccolò Fabi è oggi considerato uno dei più importanti cantautori italiani. Anticipato dal singolo Io sono l'altro, l'11 ottobre esce Tradizione e tradimento, il suo nuovo album di inediti in studio.

Per avere l’autografo acquista il cd alla Feltrinelli libri e musica di via Melo o nei Feltrinelli Village e ritira il pass* che dà accesso prioritario al firmacopie.

*un pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.

VENERDÌ 18 OTTOBRE 2019 DALLE ORE 18:30

BARI - Via Melo 119