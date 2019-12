Nel Museo Nicolaiano “Nick&Brick – Mattoncini da San Nicola”

L’Accademia Cittadella Nicolaiana Onlus e l’Associazione Culturale PugliaBrick vi invitano all’evento “Nick&Brick – Mattoncini da San Nicola”, che si terrà dal 20 al 24 e dal 27 al 29 Dicembre 2019 (dalle ore 10.00 alle ore 17.00), presso il Museo Nicolaiano in Largo Papa Urbano II, Bari.

L’iniziativa coinvolge l’Associazione Culturale PugliaBrick che nasce nel 2018 dall’incontro di alcuni ragazzi pugliesi, uniti dalla passione per le costruzioni e i mattoncini LEG©. Ad oggi l’associazione conta oltre 20 espositori e un'area gioco in continua evoluzione con attività sia per piccoli che per grandi.

L’Accademia, nella prospettiva di portare avanti il progetto di valorizzazione del complesso della Cittadella Nicolaiana di Bari, da un punto di vista culturale e sociale, ha voluto organizzare un appuntamento che potesse unire grandi e piccoli nel nome di San Nicola.

“Nick&Brick” accompagnerà il visitatore in un nuovo percorso museale, unendo la conoscenza della città di Bari e del suo santo patrono, al gioco più famoso di tutti i tempi. Sarete trasportati in un viaggio tra epoche storiche e quelle della vostra fantasia: cavalieri, dame e personaggi fantastici vi attendono!

Quale bimbo non ha mai chiesto dei LEGO © per Natale?!

Il Museo Nicolaiano mette a disposizione i propri spazi per giocare e creare qualcosa che rimarrà nei cuori di grandi e piccini.

Museo Nicolaiano, Largo Papa Urbano II – Bari

Dal 20 al 24 Dicembre e dal 27 al 29 Dicembre 2019

Dalle ore 10.00 alle ore 17.00

Ingresso intero 7€ (adulti e bambini)

Ingresso ridotto 5€ (over 65)