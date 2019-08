Night, love and death music, piano recital con Benedetto Boccuzzi a Palazzo Pesce

Sabato 19 ottobre 2019 alle ore 20.30 Palazzo Pesce contempla Night, Love and Death Music insieme al pianista Benedetto Boccuzzi.



Un concerto in Puglia che dipana un complesso percorso nel notturno, nel lunare e nell’oscurità, rischiarato talvolta da zone di luce, bagliori, aurore. Un programma musicale multiforme che accoglie musiche di varie epoche, dal classicismo della Fantasia in do minore KV 475 di Wolfgang Amadeus Mozart alla contemporaneità di Makrokosmos di George Crumb, passando per i Notturni di Frederic Chopin e la Consolation di Franz Liszt. Centro gravitazionale della serata è la Série Rose di Pierre Jodlowsky, in prima esecuzione italiana, per pianoforte e soundtrack, ispirata alla pornografia, al sesso e ai discorsi d’amore. A chiudere il sipario saranno gli Studi sulla Salomé dello stesso Benedetto Boccuzzi, eclettico e appassionato pianista e compositore, un repertorio che spazia dalle pagine antiche di Girolamo Frescobaldi e Henry Purcell alle composizioni di musicisti viventi, una carriera che lo vede esibirsi in tutta Europa come pianista solista e camerista, clavicembalista e numerose composizioni debuttate in Italia, Spagna, Germania e Romania.



Una serata fatta di chiaroscuri affidata alle mani e alla sensibilità di un pianista che trasporterà il pubblico in una dimensione liquida a cavallo fra sogno e realtà.