Spettacolo "Note per Anto" dell'associazione Anto Paninabella OdV dedicato al compleanno di Antonella Diacono

Venerdì 7 dicembre alle ore 19 presso il centro Multimediale Karol, in via Marche 1 a Bari, l’Associazione Anto Paninabella OdV presenterà Note per Anto, uno spettacolo dedicato al compleanno di Antonella Diacono, la tredicenne morta suicida il 28 novembre di un anno fa.

La serata sarà presentata dalla speaker di Radionorba Anna Conte, e prevede momenti di musica, canto, recitazione e danza. Si alterneranno sul palco i seguenti artisti: le band dei Seeking Bliss e Bleeding Strings; a seguire la voce di Betty Lusito, accompagnata da Pino Petrella. I Ragazzi di Betty si esibiranno con una performance dedicata a Passioni e Desideri. Concluderanno la serata le note dei Sonìa, con la voce di Eufemia Lella e le danze di Sonia Nicolosi, Gimmi Allegrini e Alessia Partipilo.

La serata è a ingresso libero fino ad esaurimento dei 140 posti disponibili. Il ricavato delle donazioni raccolte nel corso della serata sarà devoluto in favore dell’Associazione Anto Paninabella OdV per la promozione, sponsorizzazione e realizzazione di progetti pensati per combattere i fenomeni di emarginazione adolescenziale, povertà educativa e bullismo.

L’associazione Anto Paninabella - OdV nasce in memoria di Antonella Diacono, morta suicida il 28 novembre 2017, con l'obiettivo comune dei suoi soci di operare sul territorio al fine di evitare il ripetersi di simili eventi drammatici. Ulteriori informazioni sull'associazione sono disponibili sul sito www.paninabella.org