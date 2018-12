'La notte delle Candele', a Locorotondo lo spettacolo di luci, suoni e performance artistiche

Prosegue la terza edizione della “Notte delle Candele – Light up your senses”, l’evento più suggestivo dell’inverno in Valle d’Itria, che quest’anno celebrerà l’antica festa di Santa Lucia in una cerimonia estremamente particolare: le tradizioni italiana e svedese si uniranno all’interno di uno spettacolo di luci, suoni e performance artistiche uniche nel loro genere.

Il 13 dicembre, a partire dalle ore 19:00, i ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Marconi-Oliva” di Locorotondo illumineranno le vie del centro storico del paese ed accompagneranno Santa Lucia in Chiesa Madre dove prenderà vita lo “Spettacolo della Luce” che animerà la Notte delle Candele 2018: Italia e Svezia si uniranno in una cerimonia suggestiva volta a far conoscere la tradizione svedese di Santa Lucia.

Programma del 13 dicembre :

CERIMONIA DELLE CANDELE, ore 19:00

Piazza Dante - Chiesa dell’Addolorata

In caso di maltempo, il punto di incontro è “La Tana degli Scout” in Via Camerette