"Una notte in Giardino: note, stelle e mito": una passeggiata al chiaro di luna, sotto il cielo stellato

"Una notte in Giardino" è una magica escursione notturna in cui astronomia, cultura del territorio, scienza e musica daranno vita ad un evento in un singolare palcoscenico naturale. Un viaggio alla scoperta dei nostri sensi: l’olfatto sarà inebriato dal profumo dei fiori, la vista si riempirà della bellezza delle piante e del cielo, l’udito danzerà a ritmo di musica, il tatto stringerà nuove amicizie e il gusto sarà così sazio di emozioni che potrà solo assaporare ogni singolo istante!

Lungo il sentiero, accompagnati dalle Guide Ambientali Escursionistiche (A.I.G.A.E.) di Farfalia e dell' A.P.S. Polyxena, si potrà scoprire cosa accade nel giardino al calar del buio, rivivendo miti e leggende ormai dimenticate e se ti capiterà di vedere una stella cadente concentrati ed esprimi un desiderio, la magia del giardino farà il resto.

Ai suoni notturni del giardino, si mescoleranno le coinvolgenti armonie di un ensemble musicale chitarra e voce, con un repertorio che spazierà dal jazz al blues, ai classici del rock.

Per scoprire i segreti e le antiche leggende della volta celeste, ti basterà concentrarti sulle stelle e ascoltare la voce narrante dei nostri astrofili Luigi Romano e Gianluca Toro.

L’escursione notturna terminerà con la degustazione di prodotti tipici locali.

La prenotazione è obbligatoria. Per maggiori informazioni chiama il 3892457297, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00. La quota di partecipazione è di 10€ (8€ per la fascia d'età tra i 6 e i 12 anni, gratuito per i minori di 6 anni). I turni di visita prestabiliti, per cui è possibile lasciare il proprio nominativo, sono:

I turno (19:30); II turno (21:00); III turno (22:30).

Per raggiungere il Giardino è necessario, dalla S.S. 16, prendere l’uscita "Monopoli - S. Francesco da Paola" e seguire le indicazioni stradali per i "Vivai Capitanio" (Coordinate GPS: 40.903653 / 17.304325).

Link FB evento https://www.facebook.com/ events/251240138821320/?ti=as