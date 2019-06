“La Notte di San Giovanni”, a Rutigliano balli, musica, karaoke e buon cibo

Ci credi alla magia della notte di San Giovanni? La tradizione vuole che la rugiada scenda tra il 23 e il 24 giugno con un benefico potere rigenerativo.Appuntamento con l'Auser questo magico momento tra balli, karaoke e buon cibo. Domenica 23 giugno alle ore 20:00 in piazza Colamussi a Rutigliano.



L’associazione Auser è lieta di presentare “La Notte di San Giovanni”, una imperdibile occasione di condivisione dedicato alla comunità rutiglianese. “La Notte di San Giovanni” apre l’estate rutiglianese 2019 animando Piazza Colamussi con cibarie e musica dal vivo legando il tutto con l’abbraccio della comunità e degli amici di sempre.



Lo spazio musicale verrà offerto dagli amici musicisti Antonio e Giovanni con divertenti momenti di karaoke mentre i volontari Auser serviranno deliziose leccornie della tradizione locale da gustare sotto le stelle. Vi aspettiamo domenica 23 giugno dalle ore 20:00 in Piazza Colamussi. Non mancate!



“La Notte di San Giovanni” prevede un piccolo contributo per autofinanziamento: info e prenotazioni al 331/6205385 , alla mail auser.rutigliano@libero.it o su Facebook alla pagina Auser Aps Rutigliano (https://www.facebook.com/auserrutigliano/)