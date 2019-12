I Nu Guinea e il live keys con il progetto 'Nuova Napoli' al Teatro Anche Cinema di Bari

Venerdì 27 dicembre all’Anche Cinema di Bari ci saranno i Nu Guinea in dj set + live keys con il progetto “Nuova Napoli”, in cui il duo si lascia ispirare dalla musica Disco, Jazz-Funk e Fusion Napoletana, unendo tali influenze al caratteristico suono che li contraddistingue.

In apertura Mr lab e Lou Weins.



Dalla loro residenza berlinese, i due musicisti e dj Massimo di Lena e Lucio Aquilina hanno rielaborato in chiave elettronica e new-disco il background musicale della loro città d’origine, frutto di una accurata ricerca musicale fra produzioni disco-funk napoletane degli anni ’70: da quelle più note di Pino Daniele, James Senese e Toni Esposito, a quelle più sotterranee documentate nella compilation Napoli Segreta, curata dagli stessi Di Lena e Aquilina insieme a DNApoli e Famiglia Discocristiana.



Il loro percorso può essere definito come un’indagine storica sulla musica da “dancefloor” nel suo senso più puro. La chiave è la contaminazione fra generi musicali nata dall’incontro fra differenti culture e popolazioni, non ultima quella africana.

Il progetto del duo napoletano nasce dall’idea di jam sessions, fusioni fra sintetizzatori elettronici e strumenti tradizionali, caratterizzato da un suono che non mira alla perfezione, ma alla “genuinità” e che può essere inteso come una forma in costante mutamento.



Ogni esibizione dei Nu-Guinea, sia con la loro band che nel loro particolarissimo dj set, diventa una grande festa in cui è facile farsi travolgere dai loro potenti groove, grazie a sapienti produzioni e campionamenti vintage, supportate da improvvisazioni live con tastiere ed effetti elettronici.





NU GUINEA dj set + live keys

Anche Cinema, Bari, Corso Italia 112

Inizio ore 22

Biglietto in prevendita: € 10 + 2 d.p.

Biglietto all'evento: € 15

Online Ticketone http://bit.ly/NuGuinea_Bari_ Ticketone

Online Vivaticket http://bit.ly/nuguinea_bari_ vivat

Disponibile anche presso tutti i punti vendita autorizzati

Infoline 393 9639865