Nu Guinea live al Locus Festival

L’inizio del Locus 2019 è stato premiato da un affluenza eccezionale e da grandi performance degli artisti coinvolti: tutto esaurito per FKJ e Mecna il sabato al Mavù, e Locorotondo pacificamente invasa per José James e Tonina Saputo la domenica. Molto partecipati anche l'incontro Locus Focus e la proiezione Locus Movie dedicata al film di Sky Arte "Betty Davis, Miles, Jimi e il funk". 2019 Locusvisions#1 feat FKJ, Mecna...

Il prossimo evento targato Locus festival è il primo appuntamento della serie Locusbay, con Channel One Sound System dall'Inghilterra. Venerdì 2 agosto da Locorotondo il Locus scende sul mare, presso il Lido Lullabay in territorio di Ostuni, per un grande party ad ingresso libero.

Sound system storico anglo-giamaicano, Channel One suona regolarmente nei più importanti festival musicali mondiali, rappresentando il reggae dub come radice di tutta la club culture contemporanea. Da oltre 30 anni sono resident al Notting Hill Carnival e nel 2010 vincono il Red Bull Culture Clash inglese, sempre con la potente squadra di Mikey Dread ai controlli e Ras Kayleb al microfono. Al Lullabay saranno amplificati e introdotti da I&I Project, potente e storico sound pugliese.

Sempre al Lido Lullabay, è stato annunciato un ennesimo clamoroso evento Locus extra il 17 agosto, con la band al completo dei Nu Guinea live in esclusiva regionale.

Una folgorazione che ha interessato l'intero stivale quella di “Nuova Napoli”, il nuovo album dei Nu Guinea: il risultato di una lunga ricerca musicale che è diventata un'indagine storica sul suono che ha caratterizzato Napoli negli anni '70 e '80, a partire dalla contaminazione di generi disco, jazz-funk, ritmi africani.

Per l'occasione, il Locus si allunga di un giorno ed il Lido Lullabay ha amplia i suoi confini!

Il concerto inizierà al tramonto. Prima e dopo: dj set di Mr lab.

Ingresso € 10 con welcome drink in omaggio

Info tel. 370 302 2754

A Locorotondo resta visitabile anche questa settimana la mostra "Forever Young - 15 artisti per 15 anni di Locus", in via Giannone 4 presso Casa Locus, dal giovedì alla domenica, dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 21.30. INGRESSO LIBERO.



Si avvicina intanto il periodo di fuoco del festival: una serie incredibile di eventi a partire dal mercoledì 7 agosto con LAURYN HILL e MAHMOOD al Campo Sportivo, fino a domenica 11 agosto in piazza con COLLE DER FOMENTO. In mezzo ci sono CALCUTTA il 10 agosto al Campo Sportivo e gli altri concerti in piazza con COLIN STETSON, LEE FILEDS & THE EXPRESSIONS, gli incontri Locus Focus, i film Locus Movies ed altra ancora. Consulta il programma completo su locusfestival.it

PROGRAMMA DEI DUE PROSSIMI WEEKEND

VEN 2 AGOSTO

Lido Lullabay h 22 | Free

Locus bay dj set: CHANNEL ONE + I&I Project sound system + Uazzaman

MER 7 AGOSTO

Stadio Comunale h 21 | Ticket

Live: MS. LAURYN HILL + Mahmood

GIO 8 AGOSTO

Largo Mazzini h 18,30| Free

Locus Focus: “Creativita’ musicale e impegno”. Con: Nicola Gaeta, Gianluigi Trevisi. Partecipa: Colin Stetson

Piazza Moro h 21 | Free

On stage: COLIN STETSON + Mammal Hands

Sant’Anna di Renna h 24:00| Free

Locus Movie: “Ryūichi Sakamoto: CODA” (2017 – regia di Stephen Schible)

VEN 9 AGOSTO

Piazza Moro h 21 | Free

Live: LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS + La Batteria

Lido Lullabay h 24 | Free

Locusbay dj set: CHILDREN OF ZEUS + Keedoman

SAB 10 AGOSTO

Stadio Comunale h 21 | Ticket

Live: CALCUTTA + Giorgio Poi + Margherita Vicario

DOM 11 AGOSTO

Largo Mazzini h 18,30 | Free

Locus Focus: “Tutto il potere al popolo!”. Con: Nicola Gaeta, Fabrizio Versienti, Danno (Colle Der Fomento)

Piazza Moro h 21 | Free

Live: COLLE DER FOMENTO + P-Funking Band feat Tuppi

Sant’Anna di Renna h 24:00

Locus Movie: “Che fare quando il mondo è in fiamme?” (2018 – regia di Roberto Minervini)