Open day - scuola d'arte Contraccademia

OPEN DAY. Presentazione della Scuola d'Arte Contraccademia e dei corsi di pittura figurativa, informale, disegno/grafica



Chiesa di Santa Teresa dei Maschi, 10 ottobre 2019

A partire dalle ore 18.00

Ingresso gratuito



Una lezione di Arte sulla composizione del colore e sulle frequenze di luce diventa l'opportunità per scoprire la Contraccademia, galleria, residenza artistica con collaborazioni con altre residenze in Germania, Ucraina, Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria e ora anche SCUOLA d'ARTE.



Il corso si divide in tre sezioni: pittura figurativa, pittura informale, disegno e grafica.



CORSO DI PITTURA FIGURATIVA: disegno dal vivo, anatomia, prospettiva, composizione del colore, uso dei colori acrilici e olio, uso dei pennelli e delle spatole, storia dell’arte con l’ausilio di audiovisivi.



CORSO DI PITTURA INFORMALE: disegno dal vivo, prospettiva dei volumi, piani prospettici nella pittura informale, composizione del colore, uso dei colori acrilici e olio, uso dei pennelli e spatole, storia dell’arte con l’ausilio di audiovisivi.



CORSO DI DISEGNO E GRAFICA: disegno classico dal vivo con matite, penne, pennarelli, anatomia, prospettiva.

Grafica: insegnamento all’uso di Illustrator, Photoshop, AdobeInDesign (impaginazione), uso penna grafica e tavoletta.







Tutti i corsi saranno di due livelli, base e avanzato.

Iscrizioni a numero chiuso (max 15 allievi per corso).







INSEGNANTI:



Miguel Gomez: pittura figurativa/informale/ storia dell’Arte

Carmen Toscano: pittura informale

Nilde Mastrosimone de Troyli: disegno/grafica



Il programma di storia dell’arte prevede un excursus dall’arte classica romana e greca alle ultime avanguardie del 900.







DURATA DEL CORSO:



Durata del corso 9 mesi a cadenza quindicinale ( giovedi/ venerdi, oppure venerdi/sabato) gli orari si concorderanno in base alle esigenze dei corsisti.



Totale ore per corso di pittura figurativa e informale 112

Totale ore settimanali per corso di disegno e grafica 112

Ore dedicate alla storia dell’arte 16

Totale monte ore di tutto il corso 128



LUOGO: Chiesa di Santa Teresa dei Maschi (Str. Santa Teresa dei Maschi, 26)







STAGE:



Durante il corso si terranno stage con artisti specializzati in varie tecniche come velature, antichizzazioni, composizioni di colori di varia natura





Web: https://www.facebook.com/bibartbiennale/

Bari (Bari)

Chiesa di Santa Teresa dei Maschi

piazzetta Santa Teresa, strada lamberti 4

18:00 / 20:00

ingresso libero

Info. 3455119994