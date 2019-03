Si terrà domenica 7 Aprile 2019 dalle ore 19:30 alle ore 22:00, presso L’Auditorium Vallisa di Bari “OpenArt - Festa delle Arti”, progetto promosso dalle associazioni artistico culturali “Pietra su Pietra” di Adele Dentice e “Linea d’Arte” di Loredana Albanese.

L’evento si articola in un ricco programma multidisciplinare con interventi che spaziano dalla musica alla danza, dal teatro alla letteratura, dal cinema e alle arti visive.

Commistioni di natura espressiva apparentemente differenti, ma che trovano incontro in un unico spazio, uno spazio da esplorare, un pianeta dove tutte le arti si incontrano, si confrontano influenzandosi vicendevolmente e diventano spunto di riflessione, soprattutto per le giovani generazioni.

Il prestigioso Auditorium Vallisa, nel centro storico di Bari, si trasforma per una serata in un grande palcoscenico per l’arte in tutte le sue forme, la sperimentazione e la presentazione di avvenimenti artistici che potranno divenire stimolo per abitare creativamente un luogo.

Una festa della conoscenza culturale, che coinvolge tutti e tutto il territorio, fruibile gratuitamente, nata con la logica di sensibilizzare la cittadinanza a temi culturali e per mettere in risalto, valorizzare il patrimonio e le eccellenze artistiche, nonchè i talenti, del territorio pugliese facendo emergere le opportunità che un'iniziativa del genere può offrire.



Programma



"Il Mago di Oz" Coro di voci bianche in lingua inglese dell’Academy of Arts di Bari, diretto da Angelo Fortunato - MUSICA



Monologo “Eva” a cura dell’attrice Angela Borromeo, accompagnata al pianoforte da Matteo di Tommaso - TEATRO + MUSICA



Performance multimediale a cura di Veronica Liuzzi - PERFORMANCE



Baritono Antonio Stragapede, accompagnato al piano da Francesco Bacellieri e al violino da Eleonora Di Modugno - MUSICA



"Romeo e Giulietta" Compagnia teatrale “Fattoria degli artisti” con Gianbattista Rossi e Nico Calabrese | TEATRO



Musica e parole del cantautore e scrittore Leo Tenneriello - LIBRI + MUSICA



Performance musicale e luminosa "KAMO vol.1 " a cura del gruppo musicale KAMO (Michele Antonacci, Carlo Romano e Costantino Antonacci) e del duo artistico “Kabum” Teresa Romano e Marco Testini - PERFORMANCE + MUSICA



“Pericolosamente”, una commedia in un atto unico scritta da Eduardo De Filippo nel 1938, appartenente al filone della “Cantata dei giorni pari” a cura della compagnia “Pufa” - TEATRO



Spettacolo di magia “M di Magia” a cura di Roberto Muci del Club Magico Pugliese - MAGIA



Intervento musicale del pianista e compositore Matteo Di Tommaso - MUSICA



Reading a cura dello scrittore Francesco Sammarelli, accompagnato al pianoforte da Matteo di Tommaso - POESIA + MUSICA



Proiezione del Cortometraggio: “La bellezza nella diversità”, Prodotto da Strada Facendo Onlus, Regia: Vincenzo Ardito - Accademia del Cinema Enziteto - CINEMA



“Edmea duo Project” a cura della cantante Paola Edmea Isaja e del pianista Leo Volpicella - MUSICA



Compagnia teatrale d’improvvisazione “Gli Improvabili” - TEATRO



Musica Jazz a cura dei musicisti Eleonora Di Modugno e Francesco Bacellieri - MUSICA



Danza contemporanea “contactless” della compagnia “Breathing Art Company” a cura di Simona De Tullio, danzatori: Ilaria Lacriola e Francesco L’Abbate - DANZA



"Oniric Trip" opera di Videoarte realizzata dagli artisti Massimo Nardi e Angela Regina - VIDEOARTE



“HOME” installazione artistica di Francesco Paolo Cosola - INSTALLAZIONE



Performance “Le radici dell’arte” ed esposizione scultura di Daniela Giglio, dell’Associazione Culturale “Noi che l’Arte” di Bari (Presidente Massimo Diodati) - SCULTURA



Tango “La social” a cura di Max e Elda + lettura a cura dell'attrice Angela Borromeo - DANZA + TEATRO

Informazioni:



Domenica 7 Aprile 2019 - ore 19,30

Auditorium Vallisa

Strada Vallisa, 11 – Bari

INGRESSO LIBERO



Progettazione, Ideazione e Regia: Adele Dentice

Coordinatore Artistico: Loredana Albanese Direttore Artistico: Luigi Mastromauro

Ufficio stampa, comunicazione e grafica: Davide Uria

Media Partner: Il Sito dell'Arte - Kabum



e-mail: openartbari@gmail.com



Evento promosso da:



"Pietra Su Pietra" di Adele Dentice

Via Carulli, 15 - 70121 Bari

Tel. 34911761080

e-mail: ass.pietrasupietra@libero.it



"Linea d’Arte" di Loredana Albanese

Sede legale/operativa: Via Putignani, 257 - 70121 Bari

Tel. +39 3477607401

e-mail: lineadartebari@gmail.com



Con il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Bari e del Municipio I di Bari.



Interverranno: Silvio Maselli (Assessore alle Culture, Turismo, Partecipazione e Attuazione del Programma), Nicola Battista (Consigliere del Municipio I di Bari)