Orelle trio

Elisabetta Pasquale, in arte Orelle. La cantautrice e giovane contrabbassista presenta i suoi inediti con atmosfere tendenti all’acoustic rock/jazz che strizzano l’occhio anche a suoni più dream o aspri in un pop sperimentale dai contorni delicati.

Open Act per :Brunir Sas , Gregory Porter , Gino Paoli , Nada Malanima , Cristiano Godano (Marlene Kuntz) , Niccolò Carnesi, Riccardo Sinigallia.....Orelle ha pubblicato il suo primo Ep “Primulae radix” nel 2015 grazie alla Black Candy Records e ad aprile 2017 ha visto la luce il suo primo album dal titolo “Argo” per la stessa etichetta fiorentina ,con editore Warner Chappell e distributore Audioglobe.A novembre 2016 è stata ospite ,

assieme alla sua band, del prestigioso “Interfilm Festival di Berlino” , festival internazionale dedicato al mondo del cortometraggio d´autore nel corso del quale i ragazzi hanno musicato un corto francese e accompagnato

la serata di premiazione del festival. Ha conseguito la laurea in “Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia” presso l´università “A.Moro” di Bari e attualmente studia contrabbasso jazz presso il conservatorio di musica “N. Piccinni” di Bari con il M° Maurizio Quintavalle. La cantautrice ha goduto di collaborazioni quali il trombettista jazz Fabrizio Bosso e il cantautore Antonio Dimartino, suonato in festival jazz tra cui l ´Empoli Jazz Festival , Summer Note Jazz Festival di Bologna, Bari in Jazz e tanti altri; è stata pubblicata su numerose riviste musicali tra cui la prestigiosa rivista “Musica Jazz” e sulla copertina della rivista giapponese “The Walkers”. “Stregata dalla musica : la giovane contrabbassista e cantante pugliese si mostra una voce di sicuro interesse nell´affollato panorama odierno” (Musica Jazz) “Un calmo respiro a testa in su.



Formazione:

Elisabetta Pasquale: contrabass

Domenico Cartago: piano

Giovanni Angelini: drums



Start: 21.45

ingresso libero

info e prenotazioni:

3898441323