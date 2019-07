Ostriche e gin tonic

Quando si parla di ostriche, l'abbinamento che subito salta in mente è il vino o lo Champagne. Noi però siamo convinti che le ostriche ben si sposano anche con il Gin: in collaborazione con Gagang il Ristorante di Michele Carofiglio, un appuntamento al profumo e al sapore di mare, con musica e Dj Set di Gianni Rafaschieri.



OSTRICHE

1 ostrica - € 1,50



GIN TONIC

Gin Bio con tonica € 6

Gin Bulldog con tonica € 7

Gin Mare con fever tree € 8



COMBO € 60

Plateau di 20 Ostriche

1 btg di Gin Bio

5 btg di Tonica Lurisia da 275 ml



Per info e prenotazioni chiama il numero 0806180401!