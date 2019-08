Puglia Outlet Village, porte aperte a ferragosto!

Puglia Outlet Village non chiude mai! Anche a ferragosto la Land of Fashion di Molfetta è pronta ad accogliere clienti e turisti in cerca di un’esperienza di shopping eccellente, come solo il Village di Molfetta riesce a offrire.

Ad arricchire la visita al Village pugliese c’è il nuovo Ferrari Store, unico negozio monomarca Ferrari ispirato al mondo di Scuderia Ferrari nella regione, recentemente inaugurato.

Dalle ore 10 alle 21 di giovedì 15 agosto, Puglia Outlet Village spiega ancora una volta il perché è considerato dai turisti la shopping destination più in vista del territorio, continuando a essere il posto più bello e conveniente dove fare acquisti.