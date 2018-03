Ad Adelfia la XV Edizione della Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo

La Parrocchia San Nicola di Bari in Adelfia organizza la XV Edizione della Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo, dal titolo “Sono in cerca dei miei fratelli, di generazione in generazione”. L’iniziativa rientra nel cammino di evangelizzazione e missione della Parrocchia, in sintonia con la traccia pastorale del vescovo Cacucci, “Di generazione in Generazione”. I 200 figuranti faranno rivivere le ultime ore di vita di Gesù, utilizzando come “anfiteatro naturale” il suggestivo Corso Umberto I in Adelfia.

Appuntamento martedì 27 febbraio in C.so Umberto I, ore 20:00.