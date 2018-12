Il 29 dicembre alle ore 17.00, sul palcoscenico dell’Auditorium Federico II Eventi in Via Latilla 13 (Bari), ETG - Ennesimo Teatrino Garganico porta in scena il primo degli appuntamenti di Bibart - Biennale Internazionale d’Arte di Bari e Area Metropolitana dedicati alla Performing Art con PE L’ACQUA E LA FUNTANA di e con Dada Lupe accompagnati alla chitarra dal M° Ermanno Ciccone. La performance è il frutto di un lavoro di rielaborazione in chiave contemporanea della canzone popolare garganica, La via de la funtanella, in un lavoro di ricerca teatrale che utilizza le tecniche della narrazione e del teatro di figura per innovare la figura del Cantastorie. E’ teatro antropologico, una periferia mondiale. I burattini, le scenografie fiabesche, i personaggi nascono da lunghe passeggiate di Dada Lupe lungo le spiagge del Gargano e raccontano storie pregne di simboli di una cultura antica che si esprime con una lingua nuova: sembra dialetto, ma dialetto non è. La ricerca dell’arte come visione intuitiva, tema della seconda edizione di Bibart – Biennale Internazionale d’Arte di Bari e Area Metropolitana, esprime la forza e la bellezza del Sud Italia, di terre diverse accomunate da luci, colori, ombre, dove tradizioni e progresso percorrono la stessa strada intrecciandosi e creando incanto.

Pe l’acqua e la funtana Dada Lupe anima i burattini che raccontano il gioco del corteggiamento con cui si educavano i giovani all’amore sulle note dei canti della tradizione garganica che accennavano, sussurravano le metafore della contesa d’amore in un continuo “tira e molla” fra concedersi e sottrarsi. I due amanti si sfidano e si mettono alla prova al punto tale che l’incontro ci appare come un vero e proprio “duello d’amore”.

Madri di legno modellate dall’acqua o costellate di bianche conchiglie, pezzi recuperati dalle immondizie dell’umana civiltà generano per osmosi i personaggi dell’ ETG - Ennesimo Teatrino Garganico: ”L’immondizia è lì per servire a qualcosa, no?!” (Dada Lupe). Per questo appuntamento di Bibart – Biennale, la performer proporrà a chiusura l'interpretazione di un canto inedito di Lesina, eredità della tradizione familiare, nell’esecuzione del M° Ermanno Ciccone, musicista e chitarrista.

Per venire incontro alla richiesta dei numerosi visitatori, la mostra dei Grandi Maestri avrà le seguenti aperture straordinarie: 31 dicembre dalle 9,30 alle 14,00 - 1 gennaio dalle 10,00 alle 13,00 .

Bibart è visitabile dal 15 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019 secondo i seguenti orari:



GRANDI MAESTRI

DAL 15/12 2018 AL 31/1 2019

IL NEOREALISMO DI RENATO GUTTUSO, LUGI GUERRICCHIO, ANTONIO BIBBÒ

@ Auditorium Vallisa

La mostra è aperta tutti i giorni

dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 20,00

Chiusura: 24/12, 25/12, 31/12 e 01/01 chiusa

Ingresso: € 5,00 intero; € 3,00 ridotto per scuole, università e over65



ESPOSZIONE OPERE IN CONCORSO BIBART 2018-2019

DAL 15/12 2018 AL 31/1 2019

@Anche Cinema (salvo spettacoli attualmente non in cartellone)

@Santa Teresa @Arciconfraternita del Carmine:

Da lun a sab 9,00 / 12,00 e 16,00 / 19,00;

Chiusura: 24/12, 25/12, 31/12, 01/01

@Succorpo cattedrale:

Da lun a gio 9,00 / 13,00 e 16,00 / 20,00;

Sab e Dom 9,00 / 13,00;

Chiusura: tutti i venerdì, 24/12, 25/12, 31/12, 01/01.

@Ex Palazzo delle Poste - Centro Polifunzionale dell'Università di Bari

Da lun a ven 8,00 / 20,00; Sabato 8,00 / 18,00; Domenica 9,00 / 16,00;

Chiusura: 24/12, 25/12, 31/12, 01/01



PER INFO

- Direzione artistica, M° Miguel Gomez : E.mail direzione@bibartbiennale.com / Tel : +39 345 511 9994

- Ufficio Stampa, Cinzia del Corral : Email federicoiieventi.cinziadc@gmail.com / Tel : +39 333 290 86 57

- http://www.bibartbiennale.com