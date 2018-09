Al TeatroTeam in scena il Musical "Peter Pan Forever"

Cuore pulsante dello spettacolo è la colonna sonora di Edoardo Bennato: uno straordinario viaggio in musica nel mondo fantastico di Peter Pan, con alcune tra le più famose canzoni tratte dal mitico album del 1978 Sono solo canzonette e con altri brani come “Il rock di Capitan Uncino“, “La fata“, “Viva la mamma” e molte altre, fino a “L’isola che non c’è“. I brani sono stati ri arrangiati dallo stesso cantautore per lo spettacolo teatrale, oltre all’inserimento dell’inedito “Che paura che fa Capitan Uncino“.

Altro punto di forza dello spettacolo sono i 20 performer in scena, diretti dal regista Maurizio Colombi che, insieme, animano un mondo magico arricchito di effetti speciali come il volo di Peter. Sullo sfondo, la fatina Trilli, gli immancabili duelli con Capitan Uncino e i suoi pirati, il simpatico Spugna, la vivace compagnia dei Bimbi Sperduti, Giglio Tigrato e il sinistro ticchettio dell’astuto Coccodrillo che terrorizza Uncino.

Una grande sorpresa dello spettacolo sarà proprio la piccola fata che accompagna Peter nelle sue avventure: un drone che, librandosi in platea, renderà ancora più spettacolare e indimenticabile l’esperienza a teatro.

Sabato 15 Dicembre 2018 ore 21

Domenica 16 Dicembre 2018 ore 18,30



PREZZI

Biglietto Standard:

Poltronissima VIP: € 43 + € 2*

Poltrona: € 36 + € 2*

Galleria: € 29 + € 2*





Biglietto Ridotto (giovani fino a 26 anni):

Poltrona: € 26





Biglietto Bambini (da 4 ai 12 anni):

Poltronissima VIP: € 31,50 + € 1*

Galleria: € 21 + € 1*





*: diritti di segreteria