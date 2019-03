A terlizzi il laboratorio musicale 'Piccoli tamburi pazzi'

Il ritmo dei tamburi della Batucada portata ai bambini in un divertentissimo laboratorio musicale con il maestro-musicista Domenico De Cesare per una nuova Domenica in compagnia degli amici di Bim Bum Bam.



Si parte dal concetto che "ogni oggetto ha il suo suono" per creare musica. Lo stile è quello della "batucada", tipico dei cortei del Carnevale in Brasile, costituito da semplici pattern ritmici eseguiti sotto la direzione di un "maestro".



Domenico De Cesare è un musicista polistrumentista e girovago. Ha studiato e suonato in vari paesi europei come: Estonia, Turchia e Spagna. Attualmente insegna Musica a Molfetta, presso la scuola secondaria di primo grado

E' il fondatore del collettivo musicale Orchestra Clandestina.