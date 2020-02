Lo spettacolo 'Piccolo piccolissimo, Grande grandissimo' in scena al Teatro Casa di Pulcinella

TEATRO DEI COLORI in scena al Teatro Casa di Pulcinella il 1 marzo 2020 alle 18.00 con lo spettacolo ''Piccolo piccolissimo, Grande grandissimo'' da ‘Cipì’ di Mario Lodi



testo, spazio, regia:Gabriele Ciaccia

Collaborazione alla drammaturgia: Valentina Ciaccia

Interpreti : Massimo Sconci, Maddalena Celentano

Immagini:Giuseppe Pantaleo

Figure:Bartolomeo Giusti

Tecnica : Boris Granieri

Produzione: Gabriella Montuori



età consigliata dai 4 anni in su



Un uccellino, “Cipì” nasce sotto i tetti, affronta le difficoltà della natura, della città, la paura degli animali più grandi, conoscerà la prigionia, la fame e scoprirà la libertà in un mondo che va tutto capito e conquistato. Un mondo dove il vento, il sole, il temporale sono grandi forze attraverso le quali si giunge ad essere coraggiosi vincendo ogni prova. Poi ci sono gli altri, i simili, con i quali salire fino alle nuvole, per diventare sempre più uniti per abbracciarsi e per amarsi, e stare fermi a guardare due stelle scese dal cielo che raccontano della notte incantevole.

La storia, scritta dai ragazzi e dal loro maestro, descrive gli avvenimenti scoperti nella natura, dove emergono esperienze che vivono parallelamente a quelle dei bambini. In questo processo di identificazione si scopre un po’ della vita e lo si fa anche con il teatro. Lo spettacolo si costruisce intorno a due attori-narratori che giocano con piccoli elementi di luce, pupazzi, diapositive, oggetti ingranditi dalle ombre, trasformando così lo spazio del racconto in un grande luogo immaginario. “Cipì” e stato scritto da un maestro - scrittore speciale: Mario Lodi, insieme ai suoi alunni, è uno dei classici della letteratura per l’infanzia italiana, una sensibilità nuova a misura dei bambini, per costruire una visione diversa del mondo.



BOTTEGHINO

Costo del biglietto € 8,00

Costo abbonamento n.10 ingressi € 60,00

Gratuito per i bambini fino a 3 anni non compiuti.



ABBONAMENTO CONDIZIONI

Con un unico abbonamento possono accedere in sala contemporaneamente una o più persone (fino a dieci) alla volta.

L’abbonamento dà diritto alla prenotazione telefonica.

Non dà diritto al posto riservato.

E’ necessario confermare telefonicamente la presenza almeno un’ora prima dello spettacolo scelto.

E’ necessario ritirare i biglietti al botteghino almeno mezz’ora prima dello spettacolo.



PREVENDITA

On line sul sito vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket.

Biglietteria del teatro

lunedì venerdì ore 9.30 – 13.30

sabato e domenica ore 10.00 – 13.00

da 1 ora prima dello spettacolo