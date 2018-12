Al Planetario di Bari ritorna lo spettacolo di teatro-scienza 'Il Piccolo Principe tra le stelle'

Domenica 30 Dicembre alle ore 19:00 ritorna lo spettacolo di teatro-scienza “IL PICCOLO PRINCIPE TRA LE STELLE”.

Tratto dal “Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry, uno dei più poetici racconti tra le opere letterarie per ragazzi, l’evento affronta temi importanti come il senso della vita ed il significato dell'amore e dell'amicizia, trovando la sua collocazione naturale nel planetario dove il passaggio del protagonista da un pianeta all’altro della Galassia serve ad illustrare didatticamente la struttura dell’Universo.

Ticket € 7,00 per adulti e BAMBINI.

Per i bambini di età inferiore ai 4 anni l’ingresso è gratuito previa esibizione di un documento di riconoscimento.

Prenotazione consigliata attraverso mail a info@ilplanetariodibari.com o telefonando al 3934356956