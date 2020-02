Il Gigante Pelù a Bari: dopo il successo di Sanremo la voce dei Litfiba incontra i fan alla Feltrinelli

Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020 con il brano Gigante, Piero Pelù pubblica un nuovo album di inediti. A distanza di 12 anni dal suo ultimo progetto discografico da solista 'Fenomeni', la voce dei Litfiba presenta 'Pugni fragili'

Per avere l’autografo bisognerà acquistare il cd alla Feltrinelli libri e musica di via Melo o nei Feltrinelli Village. Poi si potrà ritirare il pass che dà accesso prioritario al firmacopie, uno per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.