Al Teatro Abeliano di Bari il nuovo spettacolo di PINUCCIO ''Tuttappost''

Sabato 1 febbraio alle ore 21.00 e domenica 2 febbraio alle ore 18.00 debutta al Teatro Abeliano di Bari il nuovo spettacolo di PINUCCIO dal titolo TUTTAPPOST! Storie di ordinaria italianità prodotto da ProArtist Management. Un ritorno al teatro per Alessio Giannone, in arte Pinuccio, con un viaggio tutto italiano fra notizie surreali e immagini che raccontano di un paese meraviglioso dove nella quotidianità accadono cose assurde quanto esilaranti. Dalle grandi opere alla gestione ambientale fino ad arrivare ai quotidiani problemi condominiali, Pinuccio regala curiosità e contraddizioni e apparenti paradossi. Il tutto attraverso l’ausilio di immagini e documenti, atti ufficiali e video. Lo spettacolo vuole essere uno spaccato di vita reale, basato su notizie verificate e presenti sulla stampa, che da un lato rende il nostro Paese un posto goliardico ma dall'altro crea anche motivo di riflessione, compensando un vuoto di satira oggi presente nel mondo dello spettacolo italiano. Tanti gli spaccati di vita e di cronaca provenienti anche dalla Puglia, che Pinuccio condividerà con il pubblico, scelto per questa prima del nuovo spettacolo nella città che lo ha visto crescere, tra teatro, web e televisione.